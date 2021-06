Nintendo na E3: překvapivý návrat série Metroid i záběry z očekávaného pokračování Zeldy

Poslední velká prezentace letošního ročníku herního veletrhu E3 patřila Nintendu. Dychtiví fanoušci se nakonec dočkali vymodlené nové ukázky z očekávaného pokračování The Legend of Zelda: Breath of the Wild či překvapivého oznámení nového dílu ze série Metroid. Na oficiální potvrzení spekulované konzole Switch Pro se naopak nedostalo.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Začneme tím nejlepším. Po dvou letech od oznámení se fanoušci dočkali nové ukázky z pokračování The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ukázka zaujala temnou atmosférou, pohlednou uměleckou stylizací i informací o datu vydání. Konkrétní políčko v kalendáři si sice zaškrtnout nemůžeme, alespoň už však nyní víme, že titul dorazí někdy v průběhu příštího roku.

Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild - E3 2021 Teaser - Nintendo Direct

Zda se však tvůrcům podaří zveřejněné rámcové datum vydaní stihnout, zatím zůstává otázkou. Jistou míru pochybnosti na sociálních sítích vyjádřil například novinář Jason Schreier.

Nintendo press release makes very clear that BOTW2 is "aiming" for 2022 which means we'll see it in 2023 pic.twitter.com/lRsXtr5g5a — Jason Schreier (@jasonschreier) June 15, 2021

V novém traileru se Link vznáší nad královstvím Hyrule, kde se objevily nové plovoucí ostrovy. Také se nám naskytne pohled na některé Linkovy nové zbraně a schopnosti včetně ručního plamenometu a zvláštního teleportačního systému ve vodním stylu, který hráčům umožňuje procházet pevnými objekty.

Postava z Tekkenu míří do Super Smash Bros. Ultimate

Kazuya Mishima z bojovky Tekken oficiálně přichází do Super Smash Bros. Ultimate. Kazuya je předposledním DLC bojovníkem, který ve vlajkové bojovce Nintenda doplní plejádu různorodých postav. Ukázka nabídla nejen gameplay záběry s novou postavou, ale i depresivní, byť na konci mile odlehčenou ukázku, v níž Kazuya shazuje poražené nepřátele ze skály. Kreativní ředitel Super Smash Bros. Ultimate Masahiro Sakurai potvrdil, že podrobnějšího představení nové postavy a data vydání se dočkáme 28. června 2021.

Super Smash Bros. Ultimate – The Iron Fist of Darkness

Metroid Dread

Největším překvapením tiskové konference se stalo oznámení nového dílu série Metroid s podtitulem Dread, kterým se legendární značka po dlouhých 19 letech vrací k žánru 2D plošinovek. Na Nintendu Switch bude hra k dispozici 8. října 2021. Titul nabídne 3D grafiku ve 2D perspektivě a nezvykle potemnělou atmosféru.

Metroid Dread – Announcement Trailer – Nintendo Switch | E3 2021

Metroid Dread je přímým pokračováním hry Metroid Fusion z roku 2002 a uzavírá pětidílnou ságu, která začala původní hrou Metroid na NES. Hlavní hrdinka Samus Aran se v novince vydává na tajemnou vzdálenou planetu, kde ji pronásledují nebezpeční roboti a zároveň se snaží zastavit zlo, které planetu sužuje.

Bláznivé minihry v Mario Party Superstars

Mario Party Superstars je nejnovějším dílem oblíbené série Mario Party. Hra nabídne 100 miniher, které samozřejmě bude možné hrát v online režimu s kamarády. Mario Party Superstars bude k dispozici 29. října 2021.

Mario Party Superstars – Announcement Trailer – Nintendo Direct | E3 2021

Tak trochu jiná konzole

Na oslavu 35. výročí The Legend of Zelda vydá Nintendo novou kapesní konzoli Game & Watch, která bude obsahovat hry The Legend of Zelda a Zelda II: The Adventure of Link z NES, Game Boy verzi The Legend of Zelda: Link’s Awakening a speciální verzi titulu z konzole Game and Watch s názvem Vermin, v němž vystoupí Link jako hratelná postava.

Game & Watch: The Legend of Zelda – Announcement Trailer

Hráči patrně doufali v oznámení jiné konzole – vylepšeného Switche Pro –, přesto se jedná o příjemný sběratelský předmět pro fanoušky Zeldy.

Switch Pro announced pic.twitter.com/mQqzIReaPo — Jason Schreier (@jasonschreier) June 15, 2021

Systém The Legend of Zelda: Game and Watch bude k dispozici 12. listopadu 2021.

WarioWare: Get It Together! ve jménu kooperace

Nové hry se dočkal také oblíbený antihrdina Wario, který se letos 10. září objeví v novince WarioWare: Get It Together! Hra bude obsahovat sbírku nových mikroher, které bude možné hrát s kamarádem v kooperaci. Každý hráč si může vybrat jinou postavu, která se může pochlubit odlišnou schopností.

Hru můžete hrát s kamarádem na jedné obrazovce, kdy se každý chopí svého ovladače Joy-Con, nebo bezdrátově s jiným Switchem.

WarioWare: Get It Together! – Announcement Trailer – Nintendo Direct | E3 2021

Mario + Rabbids Sparks of Hope

K oznámení hry Mario + Rabbids: Sparks of Hope sice došlo už na tiskové konferenci Ubisoftu, Nintendo se však vytasilo s novou ukázkou.

Mario + Rabbids Sparks of Hope – Nintendo Direct | E3 2021

Life is Strange

Na tiskové konferenci jsme se dozvěděli také o řadě chystaných third-party her. Jde například o vylepšenou kolekci adventurní série Life is Strange Remastered Collection, která vyjde někdy v průběhu letošního roku. U Life is Strange ještě zůstaneme, neboť na Switch dorazí rovněž chystaná novinka s podtitulem True Colors (10. září 2021).

Three Life Is Strange Games come to Nintendo Switch! | E3 2021

Super Monkey Ball: Banana Mania

Super Monkey Ball: Banana Mania vyjde na Nintendo Switch 5. října 2021 a nabídne 300 důkladně přepracovaných úrovní z původních tří her série, 12 zábavných miniher a velké množství hratelných postav.

Super Monkey Ball Banana Mania – Announcement Trailer | E3 2021

Shin Megami Tensei 5 má datum vydání

Shin Megami Tensei 5 vyjde na Nintendo Switch 12. listopadu 2021. Spolu s datem vydání jsme se dočkali také nového traileru, který představuje některé nové prvky hratelnosti.

Shin Megami Tensei V – Release Date Trailer | E3 2021

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin v nové ukázce