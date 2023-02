Nintendo Direct v kostce: nový trailer na Zeldu, remaster Metroid Prime a Pikmin 4

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vyjde už v květnu

Japonská společnost Nintendo se před pár lety odklonila od pořádání velkých akcí s představením novinek pro svou konzoli, a na místo toho uspořádá během roku hned několik menších akcí, které rychle představí to nejdůležitější a hráče zbytečně nezdržuje. To je i případ posledního Directu, na kterém se Nintendo pochlubilo celou řadou novinek.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Official Trailer #2

Asi největší ohlas vzbudil nový trailer na hru The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, která je očekávaným sequelem Breath of the Wild. Co se týče grafiky se titul patrně nikterak výrazně neposune, avšak pokud jde o herní mechaniky, které svého času učarovaly nejen odbornou, ale i laickou veřejnost, zde bychom se měli dočkat celé nálože novinek. Vydání se dočkáme již letos, konkrétně 12. května 2023.

Metroid Prime Remastered – Out now! (Nintendo Switch)

Známá videoherní značka Metroid se také dočkala zajímavého přírůstku, konkrétně v podobě remasteru Metroid Prime. Vzhledem k tomu, že hra původně vyšla v roce 2002 na GameCube a Wii, jistě si graficky vylepšenou verzi zaslouží. Hráči navíc na Metroid Prime nemusí čekat, neboť už nyní je k dispozici v digitálním obchode Nintendo eShop.

Nintendo Switch Online - Game Boy & Game Boy Advance Announcement - Nintendo Direct 2.8.23

Z dalších titulů stojí za zmínku příchod oddechové hry Pikmin 4 už 21. června 2023, season pass do oblíbené multiplayerové akce Splatoon 3, přírůstek nových retro her z konzolí GameBoy a GameBoy Advance do služby Nintendo Online nebo datum vydání pro Advance Wars, které bylo stanoveno na 21. dubna 2023. Hráči se na Nintendu Switch mají zkrátka na co těšit.

Nintendo Direct 2.8.2023 - Nintendo Switch

