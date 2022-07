Nintendo chce vytvářet lepší filmečky do svých her, pořídilo si vlastní studio

Japonská herní společnost Nintendo je známá pro výjimečnou kvalitu svých her a netradiční konzole, které mají značný úspěch na trhu. K těmto aktivitám si nyní koupila také filmové studio zaměřující se na produkci filmečků vytvářených pomocí počítačové animace s názvem Dynamo Pictures. To pochopitelně bryskně přejmenovala na Nintendo Pictures a oznámila, že se bude „věnovat vývoji vizuálního obsahu vztahujícímu se ke značkám Nintenda.“ Stoprocentní podíl by měl být oficiálně nabyt 3. září letošního roku.

Práce dnes již bývalého nezávislého studia Dynamo Pictures je poměrně obdivuhodná – prsty má například ve hrách jako Death Stranding, Persona 6, Metroid: Other M či Dead or Alive. Akvizice má nejspíše za úkol posílit práce na jednom z nejdůležitějších filmových počinů v posledních letech (minimálně mezi videoherními adaptacemi), tedy animovaného filmu založeném na značce Super Mario Bros., kde se v hlavní roli Maria představí známý herec Chris Pratt (Strážci Galaxie, Jurský svět).

Snímek bude navazovat na téměř 30 let starou adaptaci Super Mario Bros. s Bobem Hoskinsem a Johnem Leguizamem i na překvapivý hit jménem Detective Pikachu z roku 2019. Akvizice studia by mohla Nintendu pomoci dostat na televizní obrazovky a stříbrné plátno ještě více jejich značek, neboť diváci jsou aktuálně videoherním adaptacím nakloněni.