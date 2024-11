Nextbase Piqo míří na český trh: kompaktní kamera do auta s překvapivou cenou

Značka Nextbase uvedla na český trh kompaktní automobilovou kameru Piqo

Ta zaujme nejen svými rozměry, ale také řadou funkcí z vyšších modelů

Cena začíná už na 2 990 korunách, za lepší rozlišení si připlatíte pár stovek

Britská společnost Nextbase patří mezi jedny z nejlepších výrobců automobilových kamer. Spolupracuje nejen s českou Škodou, ale také automobilkami Hyundai, Ford, Kia, Seat, Lexus či Toyota. Nyní do svého portfolia přidala novinku s označením Piqo, která cílí na vytvoření co možná nejlepšího poměru ceny a výkonu. Od vybavenějšího IQ modelu přebírá některé zajímavé funkce, ale přitom se snaží s cenou držet pod 4 tisíce korun. Co všechno Nextbase Piqo potenciálním zájemcům nabízí?

Nextbase Piqo je malá kamera pro nenáročné

Už ze samotného designu je patrné, že Nextbase Piqo cílí především na mladší uživatele. Podle studie, kterou si nechala firma vypracovat, preferují uživatelé ve věkovém rozpětí 17 až 45 let v 61 procentech malou kameru, která neobsahuje displej. A právě v tomto se Nextbase snažilo vyjít cílovce vstříc – rozměry kamery Piqo jsou totiž jen 109 × 40 × 32 milimetrů, tedy je pro představu jen o něco málo větší, než pouzdro sluchátek AirPods Pro. Ovládání také patří mezi ty jednodušší záležitosti, neboť Piqo disponuje pouze jedním tlačítkem.

Na výběr máte hned ze dvou variant, které se liší především rozlišením. 1K model nabídne výstup v rozlišení 2560 × 1080 pixelů, zatímco 2K model produkuje videa v rozlišení 2560 × 1440 pixelů. Zobrazovací úhel je 140°, respektive 145° v případě 2K varianty a obě si poradí s chodem při teplotách v rozmezí -30°C až 80°C. Kromě toho se obě verze mohou spolehnout na řadu funkcí z vybavenějšího IQ modelu, který je ovšem svou cenou zacílený na náročnější publikum.

Novinka má například k dispozici ovládání hlasovými pokyny, režim Guardian Mode Lite, který nastavuje parametry rychlosti a geografického ohraničení vozidla, režim Witness Mode Lite, jenž uživatele upozorní a pošle mu záznam v případě, kdy dojde k nehodě, přičemž nechybí ani zaslání záznamu v případě nebezpečné jízdy jiného řidiče. Samozřejmostí je také funkce Smart Parking, která automaticky spustí nahrávání kamery ve chvíli, kdy někdo do vašeho automobilu jen lehce ťukne. Funkci je nicméně třeba aktivovat s využitím kabelů Piqo Pro Install nebo Quick Connect, které si je ovšem potřeba dokoupit zvlášť.

Uživatelé mají možnost se také přihlásit k předplatnému Nextbase Protect (který začíná na 179 korunách), který vám dá k dispozici funkci Emergency SOS, která je podporována přesnou 10Hz GPS a technologií G-sense+, jenž automaticky upozorní záchranné složky a poskytne přesné informace o poloze v případě nehody, kdy řidič ztratí vědomí, tříletou záruku a větší úložiště v cloudu, konkrétně 180 dní namísto standardních 30.

Zařízení Piqo a držák ClickMount, který je součástí balení, jsou navrženy tak, aby odolaly velkým silám, pokud se stanete účastníkem nehody. Společnost Nextbase je podrobila testům, které kopírují různé úrovně G-sil při nehodě. Čeho se naopak nedočkáte je podpora pro LTE skrze eSIM, která zůstává výsadou vyššího modelu.

Cena a dostupnost

Nextbase Piqo chce ale zaujmout především svou cenou. Nejlevnější variantou je verze 1K (1080p), kterou pořídíte za 2 990 korun, zatímco variantu s lepším rozlišením jménem 2K (1440p) zakoupíte za 3 590 Kč. Za zmínku stojí, že součástí balení není microSD karta, kterou je potřeba dokoupit. K dispozici jsou na stránkách výrobce obě kamery už nyní.