Newyorčané touží po svatbách i v době koronaviru. Sňatek mohou uzavřít i přes FaceTime

Epidemii nového koronaviru ovlivnila prakticky všechny aspekty lidského života. Pro obyvatele New Yorku, kde je situace ohledně nákazy velmi vážná, to platí dvojnásob. Současný stav pochopitelně zkomplikoval situaci párům, které v tomto období plánovaly svatbu. V některých amerických státech například vůbec není možné sehnat licenci kvůli uzavřeným úřadům.

Díky moderním technologiím se však přece našla cesta, jak nešťastným párům pomoci. Guvernér státu New York Andrew Cuomo zveřejnil příspěvek na sociální síti Twitter, v němž oznámil speciální nařízení, které tamním obyvatelům umožní uzavřít manželství na dálku. Úředníci nově mohou provádět obřad prostřednictvím videohovoru.

NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 18, 2020