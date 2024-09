Netflix zařízne podporu pro starší Apple zařízení. Týká se to i vás?

Netflix se chystá ukončit podporu pro zařízení s iOS 16 a iPadOS 16

Týká se to například iPhonu 8, iPhonu X nebo iPadu Pro první generace

Přesné datum ukončení podpory prozatím neznáme

Streamovací platforma Netflix patří mezi ty největší a nejpopulárnější na světě, a jako taková by měla být k dispozici na co možná největším počtu zařízení. Především v případě starších přístrojů a verzí operačních systémů postupně klesají počty uživatelů, přičemž v určité fázi se stane vydržování kompatibilní aplikace nerentabilním. To se nyní stalo i v případě starších verzí operačního systému iOS a s tím spojených telefonů a tabletů od Applu.

Netflix ukončí podporu pro iOS 16 a iPadOS 16

Tato situace je pro uživatele problematická především proto, že gigant z Cupertina je znám pro svou dlouhou softwarovou podporu, tudíž majitelé starších přístrojů mají mnohem menší tendenci pravidelně obměňovat své telefony a tablety. Netflix se nicméně nyní rozhodl, že ukončí podporu pro zařízení běžící na iOS 16, respektive iPadOS 16. Pro spuštění aplikace Netflixu na mobilních zařízeních od Applu tedy musíte mít verzi operačního systému iOS 17, případně iPadOS 17.

Konečnou to konkrétně znamená pro majitele iPhonu 8, iPhonu 8 Plus, ikonického iPhonu X, iPadu Pro první generace a klasického iPadu páté generace. Pokud máte novější zařízení, ukončení podpory se vás nijak nedotkne. Ani v případě, že vlastníte některé z výše zmíněných zařízení to neznamená, že byste neměli k Netflixu přístup. Stažené aplikace budou stále funkční, takže si stále můžete vychutnávat své oblíbené filmy a seriály, nicméně zapomeňte na nové funkce.

Dalším možným řešením, jak se dostat k bohaté knihovně Netflixu je skrze internetový prohlížeč, nicméně tato varianta se ani zdaleka neblíží pohodlí, jaké nabízí dedikovaná aplikace. Informace o konci podpory objevil v kódu přispěvatel serveru MacRumors Aaron Perris a prozatím není jasné, která aktualizace bude poslední, nicméně se dá předpokládat, že ukončení podpory je již za rohem.