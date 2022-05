Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (4. 5. 2022)

The Circle – USA (The Circle)

Datum premiéry 4. řady: 4. 5. 2022

4. 5. 2022 Účinkují: Michelle Buteau, Chloe Veitch

V tomto sociálním experimentu a soutěžní show jde o postavení i strategii. Hráči na internetu flirtují, hledají přátele a snaží se podvodem vyhrát 100 000 dolarů. Avizovaná show The Circle (ČSFD: 67 %) navazuje na třetí řadu a opět divákům přinese zábavnou podívanou, při které není nouze jak o dojemné momenty, tak o chvíle, kdy jen nevěřícně kroutíte hlavou.

The Circle Season 4 | Official Trailer | Netflix

Drama, peníze a sociální sítě – to je kombinace, která zaručeně zažene nudu. Pokud jsou reality show ve stylu Love is Blind vaší krevní skupinou či jen vyhledáváte bizarnosti, The Circle vás jistě uspokojí plnými doušky. O kuriózní situace tady totiž není nouze.

Letní úlet (Along for the Ride)

Datum premiéry: 6. 5. 2022

6. 5. 2022 Hrají: Andie MacDowell, Dermot Mulroney, Kate Bosworth, Belmont Cameli, Genevieve Hannelius

V létě před nástupem na vysokou potkává svědomitá Auden tajemného Eliho začne s ním noc co noc naplno prožívat bezstarostné mládí, které jí tolik chybělo. Letní Úlet je film nejen o lásce, ale také o bezstarostném mládí a také nespavosti, která je jedním z hlavních motivů.

Along for the Ride | Official Trailer | Netflix

Hlavní postavy Auden a Elli se potkají jednoho večera, když oba nemohou usnout a prochází temnými ulicemi města. Jejich noční toulky se však rázem promění ve skvělé dobrodružství, které má za cíl splnit všechny jejich sny z dětství. Jestli se jim to podaří, o tom se už musíte přesvědčit sami.

Zase nepoužitelní (The Takedown)

Datum premiéry: 6. 5. 2022

6. 5. 2022 Hrají: Omar Sy, Laurent Lafitte, Izïa Higelin, Dimitri Storoge, Jean-Louis Tilburg

Film Zase nepoužitelní dává dohromady nesourodou dvojici policistů, kteří se musí po deseti letech dát dohromady a vyšetřit vraždu ve francouzském městě, kde to mezi lidmi vře a kde hrozí nebezpečné spiknutí.

The Takedown | Official Trailer | Netflix

Jestli Francouzi něco umí, tak je to natáčení komedií. Zase nepoužitelní si sice už v jádru nesou celou řadu klišé, přičemž to ústřední v podobě nesourodé dvojice, která donucením osudu musí spolupracovat, se ve filmech objevuje až příliš často. Tento osvědčený koncept je však zárukou skvělé zábavy.

Clark: Hvězdný zločinec (Clark)

Datum premiéry: 5. 5. 2022

5. 5. 2022 Hrají: Bill Skarsgård, Alicia Agneson, Vilhelm Blomgren, Hanna Björn, Peter Viitanen

Stockholmský syndrom je pojem, který zná celý svět. Málokdo ale ví, že za ním stojí kontroverzní zločinec. Toto je napůl pravdivý a napůl vylhaný příběh Clarka Olofssona. Tak zní oficiální anotace seriálu Clark, který nás ve fiktivním dramatu s komediálními prvky seznámí s mužem, který stojí za známým pojmem.

Clark | Official Trailer | Netflix

Švédská kinematografie je známá především netradičními komediemi a v posledních letech také detektivními sériemi, které se vyznačují nadprůměrnými produkčními hodnotami. Clark: Hvězdný zločinec bude mít jistě ambici tradiční severskou kinematografii oživit a ukázat světu, že Švédsko nejsou jen vraždy a podivíni.

Pentavirát (The Pentaverate)

Datum premiéry: 5. 5. 2022

5. 5. 2022 Hrají: Mike Myers, Lydia West, Gregory Hoyt, Martin Angerbauer, David Mumeni

Tajné společenstvo, které po staletí ovlivňuje dění po celém světě, čelí vnitřnímu nepříteli. Jeden kanadský novinář by ale tenhle spolek i planetu Zemi mohl zachránit. To je ve stručnosti Pentavirát, nový komediální počin legendárního komika Mika Myerse, kterého můžete znát především jako Austina Powerse či ústřední postavu z filmů Waynův svět.

The Pentaverate | Official Trailer | Netflix

Myers se novým seriálem, který si bere na paškál celou řadu populárních konspiračních teorií, pokouší znovu nastartovat svou kariéru a vymanit se ze škatulky, do které se kdysi sám uvrhnul. V posledních letech si dal tvůrčí pauzu, tudíž je poměrně solidní předpoklad, že se v Pentavirátu pořádně vyřádí. Podílel se nejen na scénáři, ale ujal se i režie.