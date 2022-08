Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (31. 8. 2022)

Jako každý týden, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech podívá do oblíbené streamovací služby Netflix. Premiéry se tradičně dočká celá řada zajímavých filmů a seriálů, avšak ne všechny stojí za vaši pozornost. Proto existuje tento výběr s tím nejlepším, co stojí za to.

Digitální detox (Off the Hook)

Datum premiéry 1. řady: 1. 9. 2022

1. 9. 2022 Hrají: Manon Azem, Tiphaine Daviot, Charlotte de Turckheim, Héléna Noguerra, Zinedine Soualem

Spolubydlící Léa a Manon si uvědomí, že jim závislost na internetu bere radost ze života, a rozhodnou se udělat něco nemyslitelného – na 30 dní odložit všechna chytrá zařízení. Francouzský seriál Digitální detox se vtipnou formou snaží upozornit na problém, který trápí celou řadu lidí, a to i mimo zemi galského kohouta.

Digitální detox chce s notnou dávkou francouzského humoru přimět diváky k zamyšlení nad jejich životním stylem. Opravdu je nutné, abychom tak moc využívali telefony, tablety či počítače? Pokud se na toto téma chcete zamyslet společně s hlavními hrdinkami a ještě se u toho pořádně pobavit, nenechte si seriál uniknout.

Ďábel v Ohiu (Devil in Ohio)

Datum premiéry 1. řady: 2. 9. 2022

2. 9. 2022 Hrají: Emily Deschanel, Stacey Farber, Alisha Newton, Sam Jaeger, Tahmoh Penikett

Psychiatrička chce za každou cenu ochránit mladou pacientku, která utekla ze záhadné sekty. Vezme ji proto k sobě, ale ohrozí tím svoji rodinu i vlastní život. Tak zní anotace hororového seriálu Ďábel v Ohiu, který byl natočen podle románu Darie Polatin. Kvalitních mysteriózních seriálů není nikdy dost.

Hlavní hvězdou Ďábla v Ohiu je herečka Emily Deschanel, která se proslavila především ve Sběratelích kostí (ČSFD: 75 %). Zdárně jí sekunduje Madeleine Arthur známá ze série filmů Všem klukům. Pokud jste fanoušky žánru, jistě byste si tento počin neměli nechat uniknout.

Sousedi na život a na smrt (Fenced In)

Datum premiéry: 1. 9. 2022

1. 9. 2022 Hrají: Leandro Hassum, Maurício Manfrini, Júlia Rabello, Vilma Melo, Nando Cunha

Po nervovém zhroucení se Walter přestěhuje z města na venkov. Když se ale seznámí s novými hlučnými sousedy, jeho naděje na klidný život rychle pohasne. Komedie Sousedi na život a na smrt slibuje klasickou zápletku plnou neobvyklých a třeskutě vtipných situací.

Kdo by čekal, že snímek Sousedi na život a na smrt vzniká na severní polokouli, šeredně by se zmýlil. Tento počin totiž vznikl v exotické Brazílii, která se rozhodně umí bavit. Jestli ale umí také točit povedené komedie, o tom se budete muset přesvědčit na vlastní oči.

Láska ve vile (Love in the Villa)

Datum premiéry: 1. 9. 2022

1. 9. 2022 Hrají: Kat Graham, Tom Hopper, Raymond Ablack, Laura Hopper, Katie McGovern

Julie si plní sen a konečně míří do Verony. Tam ale ke svému zděšení zjistí, že vilu, kterou si pronajala, obývá neznámý fešák. Romantické komedie nepotřebují silné a originální zápletky, hlavně když mají sympatické herce a ten správný náboj. Snímek Láska ve vile se opírá o Kat Graham a Toma Hoppera, což je více než silné herecké obsazení.

Bude Láska ve vile jen letní romantickou jednohubkou, nebo má potenciál stát se klasikou? Tuto otázku budou muset zodpovědět až diváci, respektive především divačky, které svůj čas věnují tomuto filmu. Pro režiséra Marka Stevena Johnsona je to druhý režisérský počin v rámci romantických komedií po vlažně přijatém Rande v Římě (ČSFD: 52 %), tudíž si jistě bude chtít před divačkami pořádně napravit reputaci.