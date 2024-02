Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (14. 2. 2024)

Valentýn je tady a s ním i náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího z filmů a seriálů, které se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme doporučit například třetí řadu seriálu Dobrý den, Verônico, povedenou komedii Hráčky, stand-up Mike Epps: Ready to Sell Out nebo sérii vtipných skečů The Vince Staples Show.

Dobrý den, Verônico (Good Morning, Verônica)

Datum premiéry 3. řady: 14. 2. 2024

14. 2. 2024 Hrají: Tainá Müller, Camila Morgado, Eduardo Moscovis, Antônio Grassi, César Mello

Nedoceněná policistka narazí při pátrání po internetovém predátorovi na manželský pár opředený děsivým tajemstvím – a pavučinou lží, která ho má zakrýt. Ve třetí řadě seriálu Dobrý den, Verônico na motivy románu Raphaela Montese a Ilany Casoy hrají Tainá Müller, Camila Morgado nebo Eduardo Moscovis.

Kdo je Doúm? To je otázka, která provází třetí a poslední sérii seriálu Dobré ráno, Verônico. Při hledání třetího sourozence Verônica pátrá v sirotčinci, kde vyrůstali Brandão a Matias. V malém městečku se setkává s Jerônimem, milionářem a chovatelem koní, a jeho matkou Dianou, krásnou a záhadnou ženou, která skrývá tajemství o makabrózní minulosti tohoto místa. Když však mafie ohrozí Verôničinu rodinu, musí závodit s časem. Bez možnosti úniku riskuje vše při nebezpečném pronásledování, z něhož možná nevyvázne živá.

Hráčky (Players)

Datum premiéry: 14. 2. 2024

14. 2. 2024 Hrají: Gina Rodriguez, Damon Wayans Jr., Tom Ellis, Augustus Prew, Liza Koshy

Sportovní novinářka má celý arzenál balicích her a umí si je užít, jenže pak se nečekaně zamiluje. Co teď, když nestačí skórovat, ale je potřeba dát do hry srdce? Gina Rodriguez, Damon Wayans Jr. a Tom Ellis do toho pořádně šlápnou ve svěží romantické komedii s názvem Hráčky.

Newyorská sportovní novinářka Mack strávila roky vymýšlením úspěšných seznamovacích „her“ s nejlepším kamarádem Adamem a jejich partou. Přestože to za ta léta vedlo k nespočtu známostí na jednu noc, dodržování jejich příručky má přísná základní pravidla a mezi nimi především jedno: na základě hry nelze budovat vztah. Když se Mack nečekaně zamiluje do svého posledního cíle, okouzlujícího válečného zpravodaje Nicka, začne hru zcela přehodnocovat. Hranice mezi prací, zábavou, přátelstvím a romantikou se začínají stírat a Mack se musí naučit, co je potřeba k tomu, aby se z pouhého bodování stala hra o všechno.

Mike Epps: Ready to Sell Out

Datum premiéry: 20. 2. 2024

20. 2. 2024 Účinkují: Mike Epps

Komik Mike Epps si ve svém nejnovějším stand-upovém speciálu utahuje z osobní hygieny, nezvládnuté nevěry i boje proti blízkým vztahům na pracovišti. Nekorektní a lechtivý speciál s názvem Mike Epps: Ready to Sell Out hvězdy seriálu My jsme Upshawovi natočil Royale Watkins.

Mike Epps se vrací na Netflix se svým čtvrtým hodinovým speciálem s názvem Ready to Sell Out. Navzdory prosperující kariéře se Epps zamýšlí nad tím, kam se poděly všechny jeho peníze, nad zkouškami a útrapami jeho vztahů a nad množstvím pouličních postřehů, které se staly synonymem jeho komediálního umu. Mike Epps: Ready to Sell Out má celosvětovou premiéru na Netflixu 20. února 2024.

The Vince Staples Show

Datum premiéry 1. řady: 15. 2. 2024

15. 2. 2024 Hrají: Vince Staples, Ca’Ron Jaden Coleman, Jason Sims-Prewitt

Rapper a herec Vince Staples, který je celkem slavný a nemá úplně hluboko do kapsy, řeší slasti i strasti každodenního života v rodném městě The Beach. Od Vince Staplese a Kenyi Barrise přichází série satirických příběhů The Vince Staples Show, které vytvořili Staples, Ian Edelman a Maurice Williams.

Kdo je Vince Staples? To je ošemetná otázka. Je tak trochu slavný, ale není. Je tak trochu bohatý, ale není. A taky je to tak trochu kriminálník. Ale on… není? Sledujte jeho každodenní dobrodružství, kde se obvykle pokazí všechno, co se pokazit může. Komediální skeče vás zaručeně pobaví a alespoň na chvíli vám dají zapomenout na strasti každodenního života.