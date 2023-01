Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (11. 1. 2023)

Jako každý týden, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech podívá do oblíbené streamovací služby Netflix. Premiéry se tradičně dočká celá řada filmů a seriálů, avšak ne všechny stojí za vaši pozornost. Které byste naopak neměli minout?

Break Point

Datum premiéry 1. řady: 13. 1. 2023

13. 1. 2023 Účinkují: John McEnroe, Marija Šarapova, Andy Roddick

Navštivte grandslamové a další slavné turnaje po boku talentovaných tenistů, kteří dělají všechno pro to, aby vstoupili do dějin bílého sportu. Seriál plný akce a napětí od tvůrců ikonického seriálu z prostředí Formule 1 „Drive to Survive“, kteří se pokusí přenést vítězný koncept také do tenisového prostředí.

Break Point | Official Trailer | Netflix

Tenis je oblíbený sport nejen ve světě, ale také v Česku, a to především díky našim úspěšným hráčům a hráčkám z minulosti, ale také současnosti. Pokud vás krom dění na kurtu zajímá také zákulisí tohoto elegantního sportu, rozhodně si nenechte ujít dokumentární sérii Break Point.

Vikingové: Valhalla (Vikings: Valhalla)

Datum premiéry 2. řady: 12. 1. 2023

12. 1. 2023 Hrají: Álfrún Laufeyjardóttir, Frida Gustavsson, Joakim Nätterqvist, Bosco Hogan, Mark Huberman

Po sto letech povstane nová generace legendárních hrdinů, aby vzala osud do svých rukou a vešla do dějin. Pokračování seriálu Vikingové. Sága o nové generaci Vikingů, na které má lví podíl scenárista Jeb Stuart (Smrtonosná past, Uprchlík).

Vikings: Valhalla - Season 2 | Official Trailer | Netflix

Pakliže je severská kultura pro vás to pravé ořechové a seriálu Vikingové jste se nemohli nabažit, určitě nevynechejte pokračování s podtitulem Valhalla. Tento počin sice ve své první řadě vzbuzoval rozporuplná hodnocení (ČSFD: 62 %), avšak ve své druhé jistě bude chtít pošramocenou reputaci napravit.

Ztratil se pes (Dog Gone)

Datum premiéry: 13. 1. 2023

13. 1. 2023 Hrají: Rob Lowe, Johnny Berchtold, Kimberly Williams-Paisley, Susan Gallagher, Nick Peine

Mladík s rodiči vyrazí hledat svého zatoulaného psa, který bez léků nemá šanci přežít, a všechny je čeká hodně dlouhá cesta, neboť Appalačská stezka rozhodně není procházka růžovým sadem. Pohodový film podle skutečného příběhu.

Dog Gone | Official Trailer | Rob Lowe, Johnny Berchtold, Kimberly Williams-Paisley | Netflix

Dramatických příběhů o našich zvířecích miláčcích není nikdy dost. Ztratil se pes je natočen na motivy knihy „Dog Gone: A Lost Pet’s Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home“ od Paulse Toutonghiho. Jde o srdceryvný snímek o vytrvalosti, odhodlání a bezbřehé lásce, kterou může člověk cítit ke zvířeti. Dosáhne podobného úspěchu, jako třeba před lety Hačikó: příběh psa? Jeho 85 % na ČSFD představuje solidní výzvu.