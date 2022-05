Netflix se přiblíží televiznímu vysílání. Zavede i hlasování v reálném čase

Ačkoliv to tak na první pohled nemusí vypadat, dominantní prémiová streamovací služba Netflix zažívá těžké časy. Po covidových lockdownech, během nichž se těšila extrémnímu zájmu, se nyní svět dává do pořádku a televize už není hlavní výplní našich dní. Pozornost tohoto sníženého množství diváků se navíc štěpí i na další služby, jako je HBO Max, Amazon Prime či Disney+, které za pár týdnů dorazí i k nám.

Dosavadní král v této oblasti chce s odlivem uživatelů bojovat speciálními živými přenosy. Tvrdí to aspoň hollywoodský server Deadline a doplňuje, že americká streamovací platforma plánuje zařadit do své nabídky speciální živé vysílání komediálních výstupů či finále velkých reality shows. Tímto krokem se Netflix – i když možná nepřímo – blíží zážitku ze sledování běžného televizního vysílání, kterému se na samotném začátku chtěl co nejvíce vzdálit. Pro posílení diváckého zážitku může při přímém přenosu posloužit i funkce hlasování jen pomocí ovladače nebo dotykového displeje.

Nápad na živé přenosy reality shows budí zájem, ale i všetečné otázky. Většina na Netflixu dostupných pořadů je totiž zaměřena na americké diváky. Znamenalo by to tedy, že diváci z Evropy a dalších kontinentů nebudou mít k novým funkcím přístup? Anebo je budou moci sledovat, ale ne v nich hlasovat? A jak to bude s jazykovou lokalizací – budou v reálném čase vznikat titulky v češtině? Na odpovědi si budeme muset bohužel počkat.

Systém hlasování aktuálně podstupuje testování v taneční soutěži Dance 100. Pokud jde o další plány společnosti pro rok 2022, hovoří se o reklamách přímo v seriálech a filmech, ale také o zdražení členství pro ty, kteří sdílí svůj účet nad rámec jedné domácnosti.