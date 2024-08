Netflix neutajil druhou řadu Arcane, internetem kolují i další chystané projekty

Streamovací gigant Netflix neuhlídal některé své anime prokejty, včetně Arcane nebo Terminator Zero

V několika případech kolují internetem dokonce celé epizody

Za únik nejspíše může společnost Iyuno, která zajišťuje titulky a dabing

Anime seriál z prostředí populární kompetitivní hry League of Legends s názvem Arcane si vysloužil chválu nejen od fanoušků, ale také od kritiků. Hodnocení na tuzemských i zahraničních stránkách zabývajících se filmy a seriály hovoří jasně: ČSFD 91 %, Kinobox 93 %, IMDB 9.0 z 10 a Rotten Tomatoes doknce 100 % v případě kritiků a 96 % v případě diváků. Není proto divu, že Netflix plánuje pokračování, přičemž dalším řadám se nevyhnou ani další anime, které má populární streamovací gigant ve svém portfoliu.

Internetem koluje druhá řada Arcane i Terminator Zero

Na sociální síti X (dříve Twitter) a serveru 4Chan se objevilo několik připravovaných anime titulů od Netflixu, včetně druhé série Arcane a Terminator Zero. Netflix všechny úniky, o kterých dříve informoval server IGN, potvrdil. „Jeden z našich partnerů v rámci postprodukce byl kompromitován a na internet bohužel unikly záběry z několika našich titulů. Náš tým podniká kroky k jejich odstranění,“ uvedla mluvčí Netflixu Sabryna Phillipsová v prohlášení poskytnutém serveru The Verge.

Anime Arcane od Netflixu by mělo skončit druhou řadou zároveň skončit, přičemž vydání je naplánováno na listopad, zatímco Terminator Zero se bude na platformě k dispozici od 29. srpna. Úniky se poprvé začaly objevovat na začátku tohoto týdne a odhalily screenshoty, klipy a celé epizody několika anime seriálů, které se na Netflix chystají, jako jsou Dandadan, Ranma ½ a Mononoke the Movie. Mezitím se na internetu objevila první epizoda seriálu Re: Zero, který teprve míří na Crunchyroll. Unikl nicméně také další obsah nesouvisející s anime, jako například třetí série Heartstopper, Jentry Chau vs. The Underworld, Plankton: The Movie a Spellbound.

Podle serveru Variety byla kompromitována společnost Iyuno, která nabízí titulkovací a dabingové služby. Iyuno v pátek na svých webových stránkách zveřejnila prohlášení o narušení bezpečnosti, které zahrnovalo neoprávněný přístup k důvěrnému obsahu. Minulý týden se na internetu objevily i scény z finále 2. řady Rodu draka od HBO, za což podle Variety může neúmyslné zveřejnění od mezinárodního distributora třetí strany.