Netflix chce prorazit na poli videoher. Koupil další vývojářské studio

Streamovací služba Netflix hlásí nový přírůstek do rodiny svých videoherních studií. Své portfolio rozšířila o texaské vývojáře Boss Fight Entertainment, kteří stojí například za mobilní strategií Dungeon Boss. „Kupujeme studio, které má zkušenosti s vývojem her napříč mnoha různými žánry,“ uvedl na adresu tvůrců Amir Rahimi, šéf herní divize Netflixu. Akvizice podle něj povede k rychlejšímu rozšiřování herní knihovny o zajímavé tituly, které si mohou hráči užít nehledě na to, kde se zrovna nacházejí.

Netflix na nákupech

Jedná se v pořadí již o třetí podobnou akvizici. Netflix před nedávném zakoupil také studia Next Games, které má na svém kontě logickou hříčku s licencí Stranger Things, a Night School, tvůrce úspěšné herní série Oxenfree.

Netflix investuje do vývojářských studií ve snaze výrazněji proniknout do herního průmyslu. Kromě pořizování zavedených týmů také pravidelně rozšiřuje své předplatné o nové herní tituly. Před pár dny se jeho digitální knihovna rozrostla hned o trojici mobilních her. Konkrétně jde o výukové RPG This Is A True Story, klon legendárního Arkanoidu Shatter Remastered a střílečku s nemrtvými Into The Dead 2: Unleashed.