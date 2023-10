Nepopulární názor? iPhone vám vydrží déle než telefon s Androidem

Majitelé iPhonů mění telefon po delším čase než kolegové s Androidem

Může za to mnoho faktorů: cena, hardwarová vybavenost, softwarová podpora

Znamená to tedy, že vám iPhone vydrží déle než androidový telefon?

Po kolika letech měníte telefon? Odpověď na tuto otázku je výsostně individuální a záleží na každém jednotlivém uživateli. Někdo kupuje každý rok telefon nový s tím, že ten starý prodá, takže výsledná investice není tak nákladná. Nedávný průzkum z amerického trhu ukazuje, že nejvíce lidí si telefon nechává jeden až dva roky, hodně ale záleží také na platformě, respektive výrobci.

iPhone vs. Android

Studie, kterou vypracovala agentura Consumer Inteligence Research Partners (CIRP), pracuje s daty k září 2023 a ukazuje, že telefony se systémem iOS se drží v kapsách svých uživatelů o poznání déle, než je tomu u konkurenčního Androidu.

Graf ukazuje, po jaké době určité procento uživatelů mění svůj telefon za nový/jiný. Například jen 10 % uživatelů mění iPhone po méně než 12 měsících od nákupu toho původního. Každý 10. majitel iPhonu tedy ještě během životního cyklu svého stávajícího telefonu pořizuje nový. U androidových zařízení přitom jde o 23 % uživatelů, tedy bezmála čtvrtinu.

Jeden až dva roky si nechává svůj iPhone 29 % respondentů studie. Naproti tomu u Androidu jde o 34 % lidí. Důvod? Může jít o několik faktorů. Část těchto zákazníků chce mít každý rok to nejnovější, proto zkrátka každý rok kupují mobil znovu s tím, že ten původní buď zpeněží, anebo přenechají kamarádům, rodinným příslušníkům a podobně.

Cena až na prvním místě

Nutno však vzít v potaz také efekt ceny. Nejlevnější nový iPhone vyjde na víc jak 20 tisíc korun. Přitom androidová konkurence se prodává už od pár tisíc korun. Je však logické, že levnější mobil i vydrží méně, neboť jeho hardware se dříve opotřebuje, levnější materiály na těle hůře odolávají drsnějšímu používání a tak dále.

Dva až tři roky si drží iPhone 32 % lidí, kdežto Android mění po této době o 10 % víc uživatelů. Důvody mohou být opět stejné – levnější pořizovací cena rovná se horší kondice po dvou nebo snad třech letech v plném zápřahu.

Když jde o cenu, CIRP přináší celkem zajímavé zamyšlení: „Obecně se má za to, že majitelé iPhonů jsou zámožnější a mají větší povědomí o technologiích, kdežto majitelé Androidů mají větší povědomí o rozpočtu. Teoreticky by to mělo vést k tomu, že kupující iPhonu budou rychleji upgradovat, protože je tolik netlačí peníze, ale není tomu tak.“

Tři roky stejný telefon? Bez problému

Ukazuje to i poslední část grafu. Zde vidíme, že tři a více roků používá stejný telefon klidně 29 % „jablíčkářů“, ale jen 21 % „androiďáků“. Tady může být na vině dost možná i softwarová podpora, která je u Apple klidně 5letá, zatímco u Androidu povětšinou 2letá, maximálně 3letá. Čest výjimkám, jako je Samsung nebo Pixely od Googlu.

CIRP v tomto ohledu přináší několik dalších argumentů. iPhony jsou podle nich robustnější (už roky jde o kvalitně zpracované telefony z kovu a odolného skla), čili jsou rezistentnější vůči různým nebohým pádům, škrábancům a podobně. Jiná statistika také ukazuje, že uživatelé iPhonů jsou mnohem ochotnější zaplatit za opravu skla nebo zadního krytu u svého telefonu. Majitelé Androidu častěji koupí rovnou nové zařízení.

Přestože ze stereotypů vyplývá, že zákazníci iPhonů jsou více zaměření na image a profilují se jako technologičtí nadšenci, CIRP uvádí ještě jeden zajímavý argument, proč uživatelé Androidu mění mobil po kratší době. „Možná jsou majitelé iPhonů snadno uposkojeni, vyhovují jim jejich stárnoucí iPhony a nemají takový zájem o nejnovější a nejlepší modely,“ vypichuje agentura na závěr.