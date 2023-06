Android vs. iOS: jaký je hlavní rozdíl mezi znesvářenými uživateli?

Průzkum agentury CIRP ukázal, jak jsou na tom s loajalitou uživatelé mobilních operačních systémů

Android si znovu koupí 91 % zákazníků, ovšem na iOS znovu vsadí 94 % uživatelů

Mobilního operátora lidé mění častěji než operační systém, tvrdí CIRP o uživatelích v USA

Slavia vs. Sparta, Coca Cola vs. Pepsi nebo kančí se šípkovou vs. kančí se zelím. To jsou jen příklady těch největších sporů, které proti sobě staví lidi různých generací. K takovým příkladům patří i spor Android vs. iOS. Dnes tu nejsme pro to, abychom odpověděli na otázku, co je lepší. Agentura Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) přinesla informace o jednom z hlavních rozdílů mezi uživateli jednotlivých platforem.

Android opouští více uživatelů než iOS

Z dřívějších průzkumů společnosti CIRP vyplývá, že uživatelé jablečných telefonů – a tudíž i systému iOS – jsou loajálnější než uživatelé Androidu. Hned 94 % uživatelů iOS si jako svůj příští telefon vybere opět iPhone, tedy zařízení s iOS. Oproti tomu „jen“ 91 % uživatelů Androidu sáhne znovu po Androidu. Rozdíl je to malý, ale ukazuje mírně vyšší loajalitu applistů.

V celkovém součtu to ale dokazuje, že jen velmi malé množství uživatelů je nakloněno ke změně operačního systému. Z průzkumu CIRP plyne, že uživatelé se brání změně z několika hlavních důvodů:

strach o složitý přechod z jednoho systému na druhý

komfort značky a výrobce

známost prostředí, nechuť učit se novým věcem (zejména u technicky méně zdatných uživatelů)

CIRP uvádí, že více uživatelů v čase mění mobilního operátora, než operační systém svého telefonu. Těžko říct, zdali to platí i na českém trhu, kde obecně lidé neakceptují žádné změny tohoto typu – ať už jde o poskytovatele internetu, operátora nebo značku mobilního telefonu.

„Pokud se podíváme na stávající uživatelské základny, iOS i Android se těší více než 90% věrnosti zákazníků – to znamená, že více než 90 % uživatelů iOS a Androidu zůstává u svého stávajícího operačního systému, když si pořizují nový telefon,“ uzavírá v průzkumu CIRP.