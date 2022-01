Německý hacker se dokázal vzdáleně nabourat do vozů Tesla, plnou kontrolu ale nezískal

Moderní automobily se díky různým technologiím stávají čím dál tím chytřejší. Se zvyšujícím se množstvím technologií jsou auta také náchylnější k různým typům hackerských útoků, které mohou potenciálně vést až k odcizení vozidla. Německému hackerovi Davidovi Colombovi, kterému je pouhých 19 let, se podařilo najít kritické chyby v softwaru třetí strany, který používají někteří majitelé vozů Tesla.

Tyto chyby Colombovi umožnily částečně získat vzdálenou kontrolu nad některými vozidly – mohl například odemykat dveře, stahovat okna, nastartovat auto bez klíčů, spustit rádio, zapnout přední světla či deaktivovat bezpečnostní systémy. Colombo rovněž tvrdí, že může zjistit, zda se řidič zrovna nachází v autě.

So, I now have full remote control of over 20 Tesla’s in 10 countries and there seems to be no way to find the owners and report it to them…

— David Colombo (@david_colombo_) January 10, 2022