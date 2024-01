Nejvýkonnější iPad Pro čeká proměna. Uživatelům usnadní odemykání

Připravovaný iPad Pro nejspíše přesune kameru pro Face ID na bok zařízení

Pro biometrické ověření tak budou uživatelé moci využívat tablet na šířku

Vzhledem k tomu, že samotný Apple propaguje iPad Pro jako náhradu na Mac, je přesun kamery logický

Loňský rok byl z hlediska Applu jedním z nejzajímavějších za poslední roky. Nejen tím, že představil zcela nový produkt v podobě brýlí pro rozšířenou realitu Vision Pro, ale také proto, že jsme se nedočkali ani jednoho nového iPadu. V letošním roce by měl podle spekulací Apple tuto chybu napravit, přičemž je otázkou, co si pro své věrné zákazníky gigant z Cupertina připravil. Podle pravidelného přispěvatele serveru MacRumors Steva Mosera to bude věc, která značné části uživatelů zařízení s iOS a iPad OS usnadní život.

Dočkáme se přesunu Face ID?

Podle kódu v systému iOS 17.4 bude chystaný iPad Pro pravděpodobně obsahovat kameru Face ID, kterou půjde využívat na šířku. „Při nastavování Face ID musí být iPad na šířku s kamerou v horní části obrazovky,“ stojí v kódu. U iPadu 10. generace Apple přemístil přední kameru na bok zařízení, aby ji bylo možné používat v režimu na šířku a zdá se, že tuto změnu provede i u budoucích iPadů. iPad Pro je v současné době jediným modelem iPadu, který má Face ID, takže kód naznačuje, že Apple přesouvá přední kameru z horní části zařízení na stranu. Apple by však mohl přidat Face ID i do iPadu Air, takže je možné, že se tato změna týká i tohoto zařízení.

Apple svůj iPad Pro už dlouho prezentuje jako alternativu k Macu a pro propagaci tohoto využití často používá iPad v horizontální, nikoli vertikální orientaci, takže přemístění fotoaparátu dává smysl. Také pro řadu uživatelů je používání iPadu na šířku přirozeným způsobem, jak tablet využívat a přesunutí kamery pro biometrické ověřování by jim značně zjednodušilo život. Spekulace naznačují, že Apple představí nové modely iPad Air a iPad Pro již v dubnu.