Nejvybavenější náramek současnosti? Fitbit Charge 5 má barevný displej, EKG, GPS i mobilní platby

Před nedávnem se na internetu s předstihem objevily tiskové snímky náramku Fitbit Charge 5, ovšem na potvrzení výbavy jsme si museli počkat až do oficiálního představení. A čekání se vyplatilo, neboť právě odhalený náramek je doslova našlapaný novými funkcemi.

Fitbit Charge 5: „hodinkové“ funkce zabalené do náramku

V oblasti designu se mezi čtvrtou a pátou generací odehrál poměrně znatelný skok. Náramek dostal zaoblenější vzhled, o 10 procent menší tloušťku a patrně největší novinkou je barevný 1“ AMOLED displej s funkcí Always on. Běží na něm proprietární prostředí výrobce, do kterého nelze instalovat nové aplikace, ovšem to snad ani nebude potřeba; už v základu dostanete funkcí ažaž.

Fitbit především rozšířil zásobu senzorů, které ohlídají vaše zdraví – EKG a EDA. Oba již známe z chytrých hodinek Fitbit Sense, v tomto případě se však vůbec poprvé dostávají do chytrého náramku. První jmenovaný vám zkontroluje aktivitu vašeho srdce v čase a vyhodnotí, zda netrpíte skrytou srdeční vadou, druhý pak dokáže měřit hladinu stresu, a to na základě změn v potních žláz. Pokud zjistíte, že se do stresových situací dostáváte často, náramek vám nabídne meditační a relaxační cvičení, díky kterým se dostanete zpět „do pohody“.

Fitbit Charge 5 + Premium: Redefine Your Routine

Watch this video on YouTube

Nechybí ani GPS či NFC pro placení

Samozřejmostí je i monitoring sportovních aktivit, včetně záznamu trasy s pomocí integrované GPS. Náramek je vodotěsný do 5 ATM, takže si s ním můžete i zaplavat. Vybrané sportovní aktivity dokáže Fitbit Charge 5 rozpoznávat automaticky, cvičení si ale pochopitelně můžete „odstartovat“ sami. Počítat můžete i s pokročilým monitoringem spánku, nechybí ani chytré buzení na základě aktuálních spánkových fází.

Z monitoringu zdraví, sportovních aktivit a spánku poté hodinky počítají tzv. Denní skóre připravenosti. Díky této novince se dozvíte, zda je ještě zapotřebí regenerovat, nebo se již můžete směle vrhnout do dalšího tréningu. Fitbit Charge disponuje i NFC čipem, takže jej lze využít i na mobilní placení v rámci služby Fitbit Pay. Samozřejmostí jsou i notifikace na příchozí a zmeškané události, ovšem pokud na ně chcete nějakým způsobem reagovat, musíte mít náramek spárovaný s Androidem.

Fitbit slibuje, že náramek vydrží až 7 dní na jedno nabití, ovšem tato hodnota se pochopitelně liší podle míry používání vybraných funkcí. Výdrž snižuje například zapnutý Always on displej nebo využívání GPS, kontinuální záznam trasy je možný maximálně 5 hodin.

Cena a dostupnost

Fitbit Charge 5 půjde do prodeje letos na podzim, a to v černé, modré a zlaté barvě. Náramek je možné předobjednat již dnes, a to za cenu 4 990 korun.

V ceně je i půlroční předplatné služby Fitbit Premium, která funkční zásobu náramku výrazně rozšíří – vytáhnete z ní podrobnější zdravotní a sportovní statistiky, až 300 relaxačních a meditačních cvičení či velkou spoustu tréninků včetně těch od nového ambasadora značky, herce Willa Smithe.