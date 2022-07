Největší únik v historii? Hackeři prý ukradli osobní data miliardy lidí. K mání jsou za 10 bitcoinů

Čas od času slýcháme o masivních únicích dat, například z velkých úložišť Facebooku nebo Googlu, jindy se zase rozutečou hesla milionů lidí. Největší únik v historii by však dozajista rád trumfnula skupina hackerů, která odhalila osobní informace o miliardě obyvatel Čínské lidové republiky.

Minulý týden se na hackerském fóru Breach Forums objevil příspěvek uživatele ChinaDan. Ten uvedl, že za 10 bitcoinů (v době psaní článku zhruba 4,9 milionu korun) nabízí k odkoupení balíček s databází osobních informací 1 miliardy čínských občanů. Jen pro kontext, sčítání obyvatel v roce 2020 prokázalo, že Čínská lidová republika má zhruba 1,4 miliardy obyvatel. Únik se tedy týká více jak dvou třetin Číňanů.

Nejde však o „běžný únik“ uživatelských jmen či hesel – hovoří se o úniku z databáze čínské policie. Jaké citlivé informace tedy hackeři ukradli?

Pokud inkriminovaní hackeři nelžou, může jít o jeden z největších úniků v historii internetu a dost možná o nejcitlivější únik osobních dat vůbec. Uznejte sami: vaše datum narození nebo číslo občanského průkazu je v rukou nepovolaných osob mnohem nebezpečnější než e-mail nebo heslo na Facebook.

Podle dostupných informací měli extrémně citlivé informace hackeři získat z databáze šanghajské policie, ačkoliv není jasné, jak se jim to podařilo. Někteří tamní experti na internetovou bezpečnost se shodují, že k úniku došlo kvůli chabému zabezpečení cloudové služby Aliyun, kterou čínská policie používala pro vedení této databáze. Holding Alibaba miliardáře Jacka Ma, do jehož ekosystému Aliyun spadá, prý již zahájil interní vyšetřování.

Okamžitě poté, co o úniku informovala západní média (Čína o těchto extrémně citlivých věcech zpravidla informuje později, nebo vůbec), se na sociálních sítích Weibo a WeChat rozhořela ostrá debata. Lidé tam sdílejí obavy a frustraci nad nedostatečným zabezpečením stěžejních státních institucí, jako je právě policie a ministerstvo státní bezpečnosti.

If you're not following this, you should be: word on the social media street is that China's police force (MPS – Shanghai) database was hacked, with the personal information and case records of 1 billion citizens, and the records are for sale on Telegram – 23TB of data. 1/7 https://t.co/a59KB8JBHF

— Kendra Schaefer 凯娜 (@kendraschaefer) July 4, 2022