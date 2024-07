Největší akvizice od dob Motoroly? Google chce za 500 miliard koupit kyberbezpečnostní startup

Google se chystá vzít pod svá křídla kyberbezpečnostní startup Wiz

Obchod ho má přijít na 23 miliard dolarů, tedy přibližně 535 miliard korun

Do akvizice mohou ještě zasáhnout americké regulační úřady

Akvizice neodmyslitelně patří k velkým společnostem. Ostatně takový Google řadu svých úspěšných produktů jednoduše koupil, například Android či YouTube. Nyní to vypadá, že se opět chystá na nákupy, avšak tentokrát si vyhlédnul pro běžného uživatele méně atraktivní cíl, což ovšem neznamená, že by z tohoto nákupu koncový zákazník nemohl těžit. Google údajně zvažuje, že vynaloží 23 miliard dolarů (cca 535 miliard korun) na koupi společnosti Wiz, startupu v oblasti kybernetické bezpečnosti v cloudu, jehož partnery jsou mimo jiné společnosti Amazon a Oracle, alespoň podle informací The Wall Street Journal.

Za kyberbezpečnostní startup chce Google zaplatit horentní sumu

Cena je téměř dvojnásobná oproti částce, kterou Google utratil za společnost Motorola Mobility v roce 2012, a byla by tak nejvyšší, jakou kdy Google za jinou společnost zaplatil. Startup Wiz, který sídlí v New Yorku, nabízí oddělené bezpečnostní nástroje a skenery pro podnikovou sféru. Wiz píše, že zabezpečuje podnikovou cloudovou infrastrukturu vytvořením normalizační vrstvy mezi cloudovými prostředími, což podnikům umožňuje “ychle identifikovat a odstranit kritické hrozby.

Koupě této společnosti se zdá být rozumná obzvláště v kontextu konkurenčního Microsoftu, který v poslední době čelil několika významným narušením bezpečnosti. Jak píše The New York Times, za pokusem o akvizici stojí šéf Google Cloud Thomas Kurian. Pokud bude úspěšná, mohla by pomoci upevnit pověst Googlu jako bezpečné cloudové platformy. Na zvýšení kyberbezpečnosti pracuje Google už delší dobu, ostatně například v roce 2022 koupil za 5,4 miliardy dolarů (cca 125 miliard korun) firmu Mandiant, která odhalila hackerský útok SolarWinds.

Dohoda se podle The New York Times jeví jako pravděpodobná, ale stále z ní může sejít a je také pravděpodobné, že ji budou přezkoumávat americké regulační orgány. Bidenova administrativa předsedala významným antimonopolním opatřením, včetně žaloby ministerstva spravedlnosti kvůli dohodě společnosti Google s Apple o vyhledávání a neúspěšné snaze Federální obchodní komise zablokovat Microsoftu nákup společnosti Activision a není tedy vyloučeno, že i tento obchod jim může být trnem v oku.