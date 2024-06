Nejsledovanější film na Netflixu? Žraloci v Paříži aktuálně boří žebříčky sledovanosti

Nejsledovanější film na Netflixu je pro mnohé velké překvapení

Žraloky v Paříži chválí kritika, u diváků ale narazil na smíšené reakce

V TOP 10 překvapil také polský snímek Barvy zla: Červená

V poslední době má Netflix mírné potíže, pokud jde o kvalitní filmy a seriály z vlastní produkce. Ne že by žádné ve své nabídce neměl, ale dostat se do TOP 10 ve sledovanosti už se mu tolik nedaří. Nyní se ale populární streamovací platformě povedl téměř husarský kousek – se svým francouzským akčním hororem Žraloci v Paříži se mu podařilo ukořistit první příčku i přes to, že to snímek schytává ze strany diváků. Ostatně na ČSFD má nejnovější snímek od Netflixu jen 38 procent a na zahraničním IMDB jen o něco lepších 5,4 z 10.

Horor se žralokem v hlavní roli dominuje Netflixu

Režisér Xavier Gens (Lupin, Cold Skin) ve filmu sleduje vědce, ochránce přírody a policejního velitele, kteří spojí své síly, aby zabránili zmutovanému superžralokovi Lilith proměnit nadcházející mistrovství světa v triatlonu v Paříži v děsivou krvavou lázeň. Je to sice solidní premisa, ale k přilákání tak širokého publika jistě přispěly poměrně pozitivní recenze filmových kritiků.

Podle Variety film „spíše plave, než aby se potápěl, protože vnáší život do žánru, který byl příliš dlouho bez jediné kapky krve.“ Guardian jej označuje za „jeden z nejlepších žraločích filmů, jaké kdy byly natočeny.“ Dokonce i méně než nadšené recenze se o něm vyjadřují hezky.

Prvenství je poměrně překvapivé především v kontextu druhého a třetího místa. Na stříbrné příčce se totiž nachází povedený snímek Godzilla Minus One (ČSFD: 74 %) a bronzovou medaili si drží velkofilm 300: Vzestup říše. V TOP 10 se nicméně nachází ještě jeden originální počin od Netflixu, tentokrát z Polska. Snímek Barvy zla: Červená se odehrává polském Trojměstí, kde se na pláži objeví mrtvola mladé dívky. Ačkoli státní zástupce spojí síly s matkou oběti, aby odhalili pachatele, není to zrovna jednoduchý úkol.

Aktuální žebříček nejsledovanějších filmů a seriálů na Netflixu

Žraloci v Paříži (Netflix Original) Godzilla Minus One 300: Vzestup říše LEGO příběh Domov Divergence Všechny cesty vedou do hrobu Barvy zla: Červená (Netflix Original) Shrek Super Mario Bros. ve filmu

