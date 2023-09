Nejpodivnější loupež iPhonu: žena překousala ochranný kabel a telefon si odnesla

Číňanka z provincie Fu-ťien prostě šla a ukradla si iPhone z obchodu

Provedla to však velmi nekompromisně, a sice že uhryzala ochranný kabel

Husarský kousek se podařil ženě z čínské provincie Fu-ťien, která se vydala do lokálního Apple Storu pro nový iPhone. Jejím cílem však nebylo si nový mobil koupit, ale jednoduše ukrást. V tomto konkrétním případě však neplatí, že by si mobil sehnala tzv. za pět prstů, ale spíše „za pět zubů“.

Originální krádež iPhonu

O případu informoval zkraje září list South China Morning Post (SCMP). Žena, její příjmení má být Čchiou, i když nijak více ji média neidentifikují, se vydala do oficiálního obchodu Apple pro nový iPhone. Zastavila se u pultíku s iPhonem 14 Plus. Okamžitě vzala do ruky ochranný kabel, který drží mobil přikurtovaný k pultíku, a pokoušela se jej od přístroje odtrhnout.

Když se ji to nepodařilo hrubou silou, zkusila to ještě jinou silou. Kabel si vložila do úst a začala ho kousat. Jakmile zpozorovala, že jde kolem někdo ze zaměstnanců, své protiprávní činnosti zanechala a předstírala, že si mobil jen prohlíží.

SCMP informuje, že po relativně krátké chvíli žena kabel skutečně překousala. Od činnosti ji dokonce neodradilo ani to, že se v obchodě spustil bezpečnostní poplach. Zaměstnanci si však mysleli, že jde o chybné spuštění a alarm okamžitě ustal. Žena následně mobil vložila do kabelky, ještě se podívala na prázdný pultík a v klidu odešla.

Policie nemeškala

Vzhledem k množství bezpečnostních kamer ji policie odhalila prakticky okamžitě, údajně hned po 30 minutách od nahlášení. Pachatelka policii řekla, že nedávno ztratila svůj mobil a koupit si nový pro ní bylo moc finančně náročné. Nutno upozornit, že iPhone 14 Plus se v Číně prodává za 7 000 jüanů, tedy asi 26 tisíc včetně DPH. Takže cena je podobně vysoká jako v Česku.

Zdroj pak uvádí, že incident šokoval uživatele na internetu. Objevily se vtipné reakce, jako třeba ty, které ženě doporučovaly nákup nůžek, až si příště půjde „sehnat nový mobil“. Jiné ale vážnějšího charakteru, je totiž na místě se ptát, jak by provozovatel obchodu postupoval, kdyby byla žena při přehryzávání kabelu zraněna elektrickým proudem.