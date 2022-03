Nejen služby, ale i hardware. Apple chce nabízet iPhony za předplatné

Apple v posledních letech čím dál víc investuje peníze do rozvoje svých služeb, za které si pak od svých zákazníků nechá posílat měsíční poplatky. Zdánlivě se nejedná o žádné závratné částky, avšak jde o pravidelné platby, které v konečném důsledku generují poměrně vysoké příjmy, a jsou po iPhonech druhým nejvýdělečnějším odvětvím v jablečném portfoliu. Nelze se tak divit, že si v Cupertinu předplatná oblíbili. Dokonce uvažuje, že by touto formou nabízel i hardware.

iPhone za pár tisíc měsíčně?

Podle informací deníku Bloomberg měl být chystaný obchodní model podobný jako při pronájmu jakéhokoliv softwaru – za pravidelné měsíční poplatky vám Apple „půjčí“ nové zařízení a zajistí jeho generační obměny, možná i prémiový servis. Oproti nákupu telefonu na splátky je zde jeden zásadní rozdíl – iPhone vám ve skutečnosti nebude nikdy patřit a jakmile předplatné přerušíte, budete jej muset Applu vrátit.

Tímto způsobem by si už tak bohatá společnost mohla zajistit nový zdroj příjmů, neboť by mohl ke koupi nového iPhonu nalákat i ty zákazníky, kteří by si jej za běžnou jednorázovou cenu koupit nemohli.

Podobné služby nabízí již nějakou dobu vybraní prodejci (včetně těch v ČR), v případě iPhonů se měsíční poplatky pohybují okolo tisíce korun. Apple by však mohl své hardwarové předplatné obohatit i o další vlastní služby, které by do ceny zahrnul, a mohl tak celou nabídku ještě zatraktivnit.

Podle serveru Bloomberg by se navíc tato nabídka nemusela týkat pouze telefonů, ale i dalšího jablečného hardwaru. Termín spuštění této služby je však zatím neznámý.