Nejen na cesty! Test extrémní 270W GaN nabíječky Zeus s displejem

Značka Chargeasap představila „cestovní“ GaN nabíječku s maximálním výkonem 270 W

Najednou zvládne nabíjet až čtyři zařízení současně, nechybí ani praktický displej

Dostupná je v černé a bílé barvě, stojí ale téměř 5 000 Kč

GaN nabíjecí adaptéry oproti těm klasickým křemíkovým využívají sloučeniny nitridu gallitého, což s sebou přináší obrovské množství výhod. Pokud o tomto označení slyšíte vůbec poprvé, pak vězte, že na trhu jsou tu s námi už pěkných pár let. GaN nabíječky snesou výrazně vyšší zátěž než křemík, ale přesto se tolik nepřehřívají.

Dalším benefitem je jejich účinnost. Díky tomu, že snesou výrazně vyšší napětí, se účinnost pohybuje až okolo 96 %, což je o téměř 10 procent více než v případě křemíku. Dokáží také nabíjet více zařízení současně při zachování stabilního výkonu, což je případ i dnes testovaného modelu. První nabíječky s touto technologií se na trhu objevily před více než pěti lety, už dříve se ale používaly například při výrobě LED obrazovek.

Ve vztahu k dnes testovanému produktu bude poslední výhoda znít trochu úsměvně, nicméně GaN adaptéry mohou mít až o polovinu menší rozměry. 270W Zeus je však pořádný cvalík nejen co se týče rozměrů, ale i hmotností. Avšak vzhledem k celkovému dobíjecímu výkonu je tato velikost zcela oprávněná. Přece jenom fyziku obelhat nelze. Nicméně například 35W GaN telefonní nabíječky, kterých na trhu najdeme skutečně nepřeberné množství, mají často skutečně titěrné rozměry.

Extrémní výkon pro náročné

Zeus dokáže současně nabíjet až čtyři zařízení najednou, a klidně to mohou být třeba tři notebooky a jeden iPad. Ani při maximální zátěži se nabíječka nijak výrazně nezahřívá, na čemž má velký podíl právě nitrid gallitý. K dispozici je trojice USB-C výstupů + USB-A. První USB-C se pyšní nabíjecím výkonem až 140 W, takže jej můžete využít například pro dobíjení 16″ MacBooku Pro s čipsetem Apple M1 Max. Zbývající dva USB-C poskytují nabíjecí výkon až 100 W a klasické „velké“ USB až 36 W. To jsou skutečně masivní hodnoty. Když obsadíte všechny porty, můžete se v součtu dostat až na 270 W.

První USB-C výstup (140 W) má vždy nejvyšší prioritu. V praxi to znamená, že se nejvíce hodí právě pro dobíjení notebooků, protože vám nabíječka zaručí, že do něj pošle maximální možný výkon.

Pokud obsadíte všechny čtyři USB porty, maximální nabíjecí výkon bude následující: 140 W + 65 W + 12 W + 12 W

V případě obsazení tria USB-C se dostanete na tyto hodnoty: C1 + C2 + C3 = 140 W + 65 W + 65 W

Kombinace dvou USB-C: 140 W + 100 W

Kombinace dvou USB-C a USB-A: 140 W + 65 W + 36 W

Skvělým doplňkem, který oceňuji například když testuji nějaké nové telefony, je malý barevný OLED displej, který v reálném čase zobrazuje výstupní napětí a výkon na každém USB portu. Krásně díky němu mohu kontrolovat, jak se například zpomaluje dobíjecí křivka zařízení v závislosti na dosažené kapacitě. Při připojení nabíječky do zásuvky se na něm pro změnu zobrazí krátká animace loga výrobce. Je škoda, že displej nelze vypnout, případně snížit jeho podsvícení. Při nabíjení na hotelovém pokoji přes noc poměrně nepříjemně září.

Hardwarové parametry Rozměry: 90 × 42 × 50 mm

Hmotnost: 320 gramů

Power input: 100-240V ~ 50-60Hz 3A

Celkový výstupní výkon: 270 W

Porty: 3× USB-C a 1× USB-A

140W USB-C1: 5~15V⎓3A / 20~28V⎓5A (PPS: 5~21V⎓5A)

100W USB-C2: 5~15V⎓3A / 20V⎓5A (PPS: 3.3~21V⎓5A)

100W USB-C3: 5~15V⎓3A / 20V⎓5A (PPS: 3.3~21V⎓5A)

36W USB-A: 4.5⎓5A / 5V⎓~4.5A / 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A

Ochrana: proti přehřátí, zkratu, přepětí a přetížení

I když tento adaptér výrobce propaguje jako cestovní, právě jeho rozměry a hmotnost v tomto mohou být určitou překážkou. Jinými slovy, pokud nepotřebujete takto extrémní výkon, na trhu najdete nepřeberné množství kompaktnějších a méně výkonných GaN nabíječek s polovičními rozměry.

Cestovní adaptér?

Vzhledem k mé práci je pro mě cestování s velkým množstvím elektroniky prakticky denním chlebem. A i když jsem k němu z počátku, co se týče využití jako cestovní adaptér, přistupoval skepticky, nakonec se mnou během testování navštívil Ameriku, Jižní Koreu, Mauricius, Nizozemsko a Španělsko. Větší rozměry a hmotnost jsem byl ochotný akceptovat výměnou za to, že jsem měl vždy notebook, tablet, telefon a další příslušenství, jako je digitální zrcadlovka či hodinky, okamžitě nabité.

Doplňovat šťávu až čtyřem zařízením současně pro mě byla neocenitelná výhoda. A to nejen na dovolené, ale i na pracovních cestách, kde po skončení tiskové konference přijdu na hotel a ihned si nabiju všechnu potřebnou elektroniku. Součástí balení jsou čtyři koncovky zásuvek, díky kterým lze Zeus používat kdekoliv na světě. Jednoduše stačí zacvaknout požadovanou koncovku podle země, ve které se zrovna nacházíte.

Při pohledu na hmotnost 320 gramů se nabízí otázka, jak dobře Zeus drží v klasické zásuvce ve zdi. Pokud jsem jej používal doma, na letišti nebo na hotelu, nikdy jsem se nesetkal s tím, že by zdroj vypadával. Nicméně pokud narazíte na zásuvku, která už má „něco za sebou“, nemusí v ní Zeus držet. To samé platí o zásuvce v letadle, kde využití tohoto modelu není vhodné nejen kvůli váze, ale i rozměrům… pokud tedy necestujete v business class. Komplikace mohou nastat i v jedoucím autobuse.

Vůbec nejlépe se Zeus cítí v zásuvkách, které jsou umístěny horizontálně. Častokrát jsem se s nimi setkával na hotelech nebo ve vlacích. Za několikaměsíční dobu testování se mi nejvíce osvědčilo přibalit si do výbavy ještě malý a lehký 35W GaN zdroj od Baseusu se dvěma USB-C výstupy, skrze který není problém dobít telefon či třeba Nintendo Switch i v letadle.

Rekalibrace

Pokud jste s GaN adaptérem nikdy nepřišli do styku, měli byste vědět o jevu, který se označuje jako rekalibrace (recalibration time). Pokud totiž přes jeden výstup dobíjíte nějaké zařízení a rázem připojíte do některého z dalších portů druhé, třetí… dobíjení se vždy zhruba na sekundu přeruší. To je způsobeno tím, že nabíječka se potřebuje rekalibrovat, aby do každého výstupu poslala optimální výstupní výkon. Mnoho lidí o tomto neví a často pak GaN nabíječky reklamují, jelikož to považují za chybu, nicméně tomu tak není a jde o vlastnost.

Závěrečné hodnocení

270W zdroj Zeus rozhodně nestojí o status běžné uživatelské „nabíječky“, na to je opravdu moc velký, těžký a také drahý. Zeus cílí na ty nejnáročnější uživatele, kteří s sebou běžně nosí větší množství zařízení a požadují maximální dobíjecí výkon. V tomto ohledu už rozměry a hmotnost přestávají být nevýhodou. Ač to bude znít trochu úsměvně, stále se jedná o nejmenší, nejlehčí a v současné době vlastně i jediný 270W adaptér na světě, za což vděčíme nejen inženýrům z Chargeasap, ale především nitridu gallitému.

To samé lze napsat i o ceně. Necelých 5 tisíc Kč opravdu není málo, ale v tomto případě jde o zařízení z kategorie profesionálních nabíječek, navíc s praktickým OLED displejem, a rázem je cena trochu ospravedlnitelná, ale stále ne úplně zanedbatelná. Kromě mnou testované černé varianty výrobce nabízí i elegantní bílou. Objednat si ji můžete na oficiálním e-shopu Chargeasap.com, záruka je mezinárodní a platí jeden rok.