Nečekejte na úterý: masivní únik důležitých parametrů a funkcí Galaxy S20 a Z Flip

V úterý 11. února se v San Franciscu odehraje událost Samsung Unpacked, na které korejský gigant představí to nejlepší, co je možné v současných podmínkách vyrobit. Utajování informací evidentně není u Samsungu silnou disciplínou, a tak jsme byli v minulých týdnech svědky spousty úniků týkajících se jak vlajkové řady Galaxy S20, tak ohebného véčka Galaxy Z Flip. Finální ránu nyní Samsungu zasazuje informátor Ishan Agarwal, který se na svém Twitteru pochlubil výpisem parametrů a funkcí chystaných modelů.

Začněme nejprve základním modelem Galaxy S20, který bude nejmenším telefonem z chystané vlajkové řady. Tento telefon dostane 6,2“ displej s rozlišením 3 200 x 2 400 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Součástí panelu bude integrovaná čtečka otisků prstů a také otvor pro selfie kameru pyšnící se rozlišením 10 megapixelů.

Fotoaparát za zadní straně bude složen ze tří členů v následující konfiguraci:

Samsung bude schopnost velkého přiblížení nazývat Space Zoom, kromě toho se můžeme také těšit na funkce Single Take Photo a Ultra Bright Night Transform pro tvorbu obsahu za zhoršených světelných podmínek.

Galaxy S20 poběží pod taktovkou čipsetu Qualcomm Snapdragon 865 (na některých trzích Exynos 990), telefon bude k dispozici ve dvou provedeních – s podporou sítí 5G a bez ní. Procesoru bude k ruce 12 GB RAM, pro ukládání dat poslouží 128GB paměť, kterou půjde rozšířit paměťovou kartou. Samsung slibuje celodenní výdrž, kterou zajistí akumulátor s kapacitou 4 000 mAh. Telefon bude disponovat podporou rychlého nabíjení, přímo v balení najdeme 25W adaptér s USB-C zdířkou.

Balení také bude obsahovat sluchátka od AKG s USB-C koncovkou, jelikož sluchátkový jack na telefonu nenajdete. Telefon nabídne odolnost IP68, tzn. že vydrží až 30 minut pod vodou v hloubce 1,5 metru.

Galaxy S20 bude ještě existovat v provedení Galaxy S20+ s větším displejem, akumulátorem s větší kapacitou a ToF senzorem na zádech navíc.

Nejvybavenějším smartphonem úterka se stane Samsung Galaxy S20 Ultra. Ten se bude od svých menších sourozenců lišit v poměrně širokém množství aspektů, především pak ve velikosti – jeho fyzické rozměry budou 166,9 x 76,2 x 8,9 mm, hmotnost pak bude 222 gramů. Galaxy S20 Ultra bude za tyto hodnoty vděčit zejména velkému 6,9“ displeji s rozlišením 3 200 x 1 440 pixelů a rámečku z nerezové oceli, který bude těžší a odolnější než v případě Galaxy S20/S20+.

Galaxy S20 Ultra dostane i odlišnou sestavu fotoaparátů v sestavě snímačů s rozlišením 108 + 48 + 12Mpx, k nimž se ještě přidá speciální hloubková kamera. Hlavní 108Mpx senzor bude využívat nové technologie spojování informací z 9 sousedních pixelů do jednoho, což má přinést velice detailní fotografie. Neméně zajímavá bude i 48Mpx přibližovací kamera s periskopickou konstrukcí, která bude schopná až 100x hybridního přiblížení.

Galaxy S20 Ultra požene kupředu čipset Qualcomm Snapdragon 865 (na některých trzích Exynos 990). Telefon bude k dispozici ve dvou paměťových variantách 12/128 a 16/512 GB, v obou případech bude možné vnitřní paměť rozšířit paměťovou kartou, což se bude hodit např. při záznamu videí v 8K rozlišení. Telefon si bude brát energii z 5 000mAh akumulátoru, přímo v balení nalezneme 45Wattový nabíjecí adaptér.

V balení se rovněž budou rovněž nacházet drátová sluchátka s USB-C koncovkou, Samsung ale údajně bude k předobjednávkám přidávat zdarma nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds+.

Vysoce očekávaným smartphonem je i Samsung Galaxy Z Flip s ohebným displejem. O něm Ishan Agarwal informoval poměrně pravidelně, nyní přidává další střípky. Víme například, že Galaxy Z Flip bude vážit 183 gramů, a to i přesto, že bude disponovat obřím 6,7“ displejem a sklápěcím mechanismem. Rozměry telefonu v zavřeném stavu mají být 87,4 x 73,4 x 15,24 mm, v otevřeném stavu 167 x 74,7 x 6,85 mm.

Displej Samsungu Galaxy Z Flip bude mít rozlišení 2 636 x 1 080 pixelů a bude krytý speciálním tenkým ohebným sklem, které má být odolnější vůči poškrábání než plastová ochrana ostatních ohebných displejů. V displeji najdeme otvor na selfie kamerku s rozlišením 10 megapixelů a světelností f2.4. Na vnější straně víka se bude nacházet sekundární 1“ displej pro zobrazování notifikací, hodin a stavu baterie, vedle něho pak najdeme duální fotoaparát v konfiguraci 12 + 12 megapixelů (klasická + širokoúhlá). Fotoaparát bude schopný zaznamenávat video ve 4K rozlišení, těšit se prý můžeme i na kvalitní noční fotografie a superstabilizovaná hyperlapse videa.

