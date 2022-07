Nebýt Trumpa, mohli jsme s Applem vládnout trhu, prohlásil šéf Huawei

Patrně nejvýraznější obětí obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou, kterou odstartoval tehdejší prezident Donald Trump, je bezesporu Huawei. Ten se těsně před příchodem sankcí přetahoval se Samsungem o pozici jedničky na trhu s chytrými telefony a jeho budoucnost vypadala více než růžově. Omezení přístupu k technologiím a službám USA ovšem Huawei zasáhlo velmi tvrdě, o čemž svědčí jeho pád z výsluní, jehož následky vidíme dodnes.

Na toto téma se zamyslel také generální ředitel Huawei Richard Yu, který má na celou situaci – respektive na to, jak by se vyvíjel trh bez zničujících sankcí na jeho firmu – zcela jasný názor. „Kdyby nebylo zásahu ze strany Spojených států, dva největší světoví výrobci chytrých telefonů by mohli být Huawei a Apple,“ řekl Yu a zároveň si neodpustil popíchnutí rivala z Jižní Koreje. „Ostatní malí výrobci, včetně jisté korejské společnosti, by byli primárně úspěšní především na americkém a jihokorejském trhu,“ dodal.

Hovořit o Samsungu jako o „malém výrobci“ je z pohledu nezávislého pozorovatele přinejmenším úsměvné vzhledem k tomu, že se Huawei o první místo na trhu přetahoval právě se zmíněným čebolem. Jaká by ale byla situace Huawei v případě, kdy by nevstoupily v platnost americké sankce, se můžeme pouze dohadovat.