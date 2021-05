Nebezpečný malware zasáhl přes 128 milionů iPhonů. Apple o celé situaci mlčel

Probíhající soudní spor mezi Apple a společností Epic přináší celou řadu odtajněných e-mailových korespondencí a informací. Spousta z nich přitom na první pohled nesouvisí s probíhajícím případem, nicméně obě strany se snaží využít všech dostupných prostředků k tomu, aby nad protistranou získali výhodu. V nově zveřejněných e-mailech je důkaz o tom, že platforma od Applu nebyla před pár lety tak bezpečná, jak jsme si mysleli.

V roce 2015 evidoval Apple jeden z největších malware útoků na iOS ve své historii. Škodlivým kódem XcodeGhost bylo postiženo okolo 128 milionů zařízení, na která se malware rozšířil skrze více než 2 500 aplikací. Útočníci cílili primárně na čínský trh, nicméně z celkového počtu zasažených telefonů bylo zhruba 18 milionů uživatelů ze Spojených států. Celkový počet stažení nebezpečných aplikací překročil 203 milionů, což rozhodně není malé číslo.

Malware se šířil nejen skrze pochybné aplikace, ale například také přes populární chatovací službu WeChat či čínskou verzi Angry Birds 2. XcodeGhost od uživatelů bez jejich vědomí získával osobní údaje, jako je jejich jméno či specifikace telefonu. Na hesla nebo přihlašovací údaje k iCloud účtu naštěstí dosah neměl. Malware se mohl snadno také za pomoci Applu. Ten poskytoval pro vývojáře Xcode skrze vlastní servery, které jednoduše byly příliš pomalé. Vývojáři tak hledali rychlejší alternativu, která byla bohužel infikována XcodeGhost.

Zajímavá byla také reakce Applu na tento problém. Upozornit všechny uživatele na potenciální nebezpečí přišlo gigantu z Cupertina jako „příliš náročné“ a tak na svých stránkách v sekci nejčastěji kladených dotazů uvedl zmínku, že „spolupracuje s vývojáři zasažených aplikací na to, aby se co nejrychleji mohly vrátit do App Store.“ Naštěstí nebyl malware XcodeGhost považován za sofistikovaný či nebezpečný, jinak by měl Apple patrně velký problém.