Nástupce fotomobilu Nokia 9 PureView se odkládá. Známe příčinu

Smartphone Nokia 9 PureView je poměrně rozporuplné zařízení, které doplatilo na odklady způsobené dlouhým vývojem hlavního pětičočkového fotoaparátu. Spekulovalo se, že HMD Global ještě do konce loňského roku stihne představit upravenou verzi s vylepšeným fotoaparátem a s novějším čipsetem, neboť původní verze používala o generaci starší Snapdragon 845, ale nakonec se tak nestalo. Možná se ale přeci jen dočkáme.

Bohužel pokud by nová vlajková Nokia dorazila nyní, opět by ji poháněl o generaci starší čipset, a proto se v HMD údajně rozhodli odložit uvedení až na podzim letošního roku a osadit telefon nedávno představeným Snapdragonem 865. Ten byl měl přinést nejen výrazně vyšší výkon, ale také podporu sítí 5G.

The announcement of Nokia 9.2 is likely to be delayed until the autumn due to the replacement of the processor on the Snapdragon 865.#Nokia9 #NokiaMobile #HMD #Nokia2020 pic.twitter.com/DbAFdMFi6v





— Nokia anew (@nokia_anew) December 30, 2019