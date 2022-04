Naše brýle pro rozšířenou realitu způsobí stejný poprask jako první iPhone, doufá Zuckerberg

O rozšířené realitě se poslední dobou v technologických kruzích často hovoří, ovšem v praxi se prozatím příliš neprosadila. Nejblíže k tomu měly brýle Google Glass a Microsoft HoloLens, avšak ani tyto pokusy neskončily masovým úspěchem.

Brýlím pro rozšířenou realitu hodně věří také Mark Zuckerberg. Ten dokonce doufá, že brýle jeho společnosti Meta (dříve Facebook) způsobí stejný rozruch jako svého času iPhone a vrhne na něj i celou společnost, kterou poslední roky zatěžují skandály, lepší světlo. Alespoň to tvrdí bývalý zaměstnanec, který se na tomto projektu podílel.

V komentáři pro server The Verge se onen ex-zaměstnanec rozpovídal také o plánu Mety uvést v průběhu následujících šesti let minimálně čtyři druhy brýlí. První generace s označením Nazare by měla výpočetní výkon uchovávat mimo samotné brýle, konkrétně v malém zařízení připomínajícím smartphone. Hlavním tahákem má být možnost komunikovat a interagovat s hologramy ostatních uživatelů.

První generace zaměřená na early adoptery a vývojáře bude údajně k dispozici už v roce 2024. V témže roce má Meta představit také levnější pár chytrých brýlí s označením Hypernova, které budou propojeny s chytrým telefonem a budou uživatele upozorňovat na příchozí notifikace i zprávy skrze malý displej, jako to dělaly Google Glass. Lehčí a pokročilejší verzi Nazare má Meta uvést na trh v roce 2026 a třetí generace je plánována na rok 2028.

Meta ve svých snahách o vytvoření úspěšného produktu na poli rozšířené reality není sama. Už delší dobu se spekuluje o brýlích od Applu, které by s rozšířenou realitou pracovaly. Aktuální odhad představení se přitom neustále posouvá a poslední spekulace hovoří o konci roku 2022 či spíše roku 2023, přičemž ani tato informace ještě nemusí být finální.