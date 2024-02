Napadlo by vás to? Vision Pro jsou mnohem lepší díky tomuto triku

Někteří majitelé Vision Pro si stěžují na nepohodlí při nošení svého headsetu

Uživatel Redditu s přezdívkou Grimdar přišel na jednoduché řešení

Jeho trikem se začali inspirovat i ostatní vlastníci brýlí pro rozšířenou realitu od Applu

Od chvíle, kdy jsou brýle pro rozšířenou realitu Apple Vision Pro oficiálně v prodeji ve Spojených státech, někteří zákazníci si stěžují na jeho hmotnost, která je téměř stejná jako u poslední generace 12,9palcového iPadu Pro. Zatímco Apple má vlastní řešení, jak ji vylepšit přidáním pásku Dual Loop, na Redditu se objevilo geniálně jednoduché řešení, jak zvýšit komfort nositele Vision Pro s pomocí jednoho malého triku.

Jednoduché řešení zvýší komfort při používání Vision Pro

Pásek Dual Loop má dvojici horních a spodních řemínků pro přesné uchycení, avšak není tak pohodlný jako pásek Solo Knit, který nositeli poskytuje tlumení, prodyšnost a pružnost. S ohledem na to zákazník Apple Vision Pro s přezdívkou Grimdar utratil dalších 100 dolarů (cca 2 300 korun bez daně) za připevnění druhého pásku Solo Knit ke stávajícímu pásku Solo Knit na Vision Pro a neváhal se s tím pochlubit na platformě Reddit.

„Velmi se mi líbí měkkost a technické provedení pásku Solo Knit, a tak jsem se rozhodl jej vyzkoušet a experimentovat,“ uvedl Grimdar na Redditu. „Jsem ohromen, jak pohodlné toto řešení je. Dual Loop je sám o sobě poměrně pohodlný, ale Solo Knit umožňuje lepší proudění krve kolem hlavy a je mnohem měkčí. Jelikož je bod uchycení více nahoře, posunuje to náhlavní soupravu trochu dále od obličeje. Pro druhou verzi využiju 3D tisku, aby řešení vypadalo mnohem lépe a snadněji se nastavovalo. Divím se, že s tím Apple nepřišel hned na začátku,“ pozastavil se nad jednoduchým řešením.

Ačkoli to vypadá jako dokonalé řešení, jeden háček to přeci jen má. „Nevýhodou je, že si musíte koupit další pásek, který stojí 100 dolarů. Podle mého názoru to ale za to rozhodně stojí,“ dodal Grimdar. Vyšší cena je sice nepříjemná, na druhou stranu, pokud si jako zákazník můžete dovolit zakoupit zařízení v hodnotě 3 500 dolarů (cca 80 tisíc korun bez daně), jistě nebude nějaká tisícikoruna navíc problém.