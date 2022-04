Naostřete čepele! Do Game Passu míří Assassin’s Creed Origins

Herní předplatné Game Pass hlásí přírůstek v podobě akčního RPG Assassin’s Creed Origins. Společnost Microsoft to oznámila v blogovém příspěvku. Podle něj titul dorazí v průběhu následujících dvou měsíců a bude dostupný na konzolích, přes streamování a na PC prostřednictvím aplikace Ubisoft Connect. Kromě egyptského dobrodružství se hráči mohou těšit také na For Honor: Marching Fire Edition.

Závodění, horor, střílečka, …

Čekání si můžete zkrátit některým z titulů, který službu rozšířil již začátkem týdne. Za zmínku stojí například simulátor formulí F1 2021 či zběsilé závody Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Zanedlouho navíc dojde také na hříčku Bugsnax či hororovou hru 7 Days to Die.

Nejedná se o první hry od Ubisoftu, které míří do Game Passu. Rovnou ode dne vydání je v něm k dispozici rovněž kooperativní střílečka Rainbow Six: Extraction. Francouzský vydavatel se navíc nechal slyšel, že pro Xbox chystá integraci své služby Ubisoft Plus s více než stovkou vlastních her. Půjde však o svébytné předplatné, tedy zcela oddělené od Game Passu.

K rozdílnému řešení už před delší dobou přistoupila společnost Electronic Arts, jejíž členství EA Play je součástí předplatitelské služby Xbox Game Pass Ultimate.