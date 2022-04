Isle of Arrows je nová mobilní pecka od tvůrce Hitman GO

Jméno kreativního ředitele Daniela Lutze vám pravděpodobně na první dobrou nic neřekne, ovšem hry jako Lara Croft GO či Hitman GO, na kterých se podílel, by už mohly. Jeho nový videoherní počin Isle of Arrows je strategická desková hra, která do určité míry staví na mechanikách známých z žánrů tower defense a strategických puzzlů. Tentokrát však Lutz nevyrábí titul pod křídly velkého vydavatele Square Enix, ale ve svém vlastním indie studiu Gridpop.

Isle of Arrows Gameplay Trailer

V prvním traileru hra Isle of Arrows prezentuje své přednosti, mezi které patří jednoduchá, avšak líbivá grafika, a herní mechaniky, které jsou snadné na pochopení, ale těžké na ovládnutí. Hra se pyšní procedurálně generovanými úrovněmi, které každý průchod do značné míry oživují, nicméně k dispozici je také kampaň, ve které můžete odemknout celou řadu herních režimů.

Lutz se bohužel prozatím nepochlubil, jakým způsobem bude hra monetizována, tedy zda bude obsahovat reklamy či mikrotransakce, nebo jestli půjde zakoupit za fixní částku. Vydání je plánováno na toto léto na platformy Android, iOS a také na PC skrze Steam.