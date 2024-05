Nálož slev v Nintendo Store: legendární Minecraft, hra ze světa Harryho Pottera a asijská bojovka

Tu a tam se na digitálním obchodě Nintendo Store objeví zajímavé slevy, které byste rozhodně neměli minout. Tentokrát vám můžeme doporučit například švédskou videoherní legendu Minecraft, skvělou hru ze světa Harryho Pottera Hogwarts Legacy nebo netradiční asijskou bojovku s názvem Sifu.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro Nintendo Switch atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Nintendo Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v Nintendo Store ve vaší konzoli. Z důvodu politiky Nintenda neodkazujeme přímo na webové stránky obchodu, které bohužel nejsou v Česku k dispozici a titul je nutné podle jména vyhledat přímo v Nintendo Store. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Nintenda, případně jinému, pakliže není k dispozici dostatek hodnocení právě pro Switch. Ceny z důvodu větší přehlednosti zaokrouhlujeme na celé koruny.

Minecraft

Sleva: 50 % (původní cena 599 Kč, nyní 299 Kč)

Žánr: adventura

Hodnocení Metacritic: 86/100

Platnost slevy: do 5. června 2024

Kdo by neznal ikonickou švédskou hru jménem Minecraft. Ať už jde o pomalé a decentní budování, nebo chcete popustit uzdu své fantazií, Minecraft vám nabídne obojí. Titul si získal oblibu u malých i odrostlejších hráčů po celém světě a to i navzdory své poměrně jednoduché grafice. Pokud ještě verzi pro Nintendo Switch nemáte, nyní máte skvělou příležitost to napravit.