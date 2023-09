Nálož slev v Nintendo Store: kolekce her Trine, Civilizace IV, Bioshock i Borderlands

V Nintendo Store se objevila celá řada zajímavých titulů s ještě zajímavějšími slevami, o kterých byste rozhodně měli vědět. Vůbec nejzajímavější je nabídka na první čtyři díly akční puzzle plošinovky Trine, které lze pořídit se 75% slevou. Nejde ale o žádnou nahodilou akci – tvůrci tituly zlevnili při příležitosti vydání nejnovějšího Trine 5 s podtitulem A Clockwork Conspiracy, které je v Nintendo Store k mání za 699 Kč. V případě, že chcete mít na svém Switchi celou kolekci, máte nyní ideální příležitost.

Neméně kvalitní jsou i další tituly – na své si přijdou především příznivci FPS her, kteří mohou výrazně ušetřit při nákupu Bioshocku či kolekce třech her Borderlands. Za skvělých 159 Kč si můžete pořídit legendární strategii Sid Meier’s Civilization VI.

Trine: Ultimate Collection

Sleva: 75 % (původní cena 1 279 Kč, nyní 320 Kč)

Žánry: akční plošinovka, logická, puzzle

Hodnocení Metacritic: 71/100

Platnost slevy: do 21. září 2023

Herní série Trine se řadí mezi akční plošinovky s puzzle hádkami. Stojí za ní finské vývojářské studio Frozenbyte. Vůbec první díl Trine byl vydána už v roce 2009. Trine se zaměřuje především spolupráci a řešení hádanek, a to buď ve kooperaci s dalšími hráči, nebo samostatně. Ve hře se můžete střídat mezi třemi různými postavami: rytířem, zlodějkou a čarodějem, každý s unikátními schopnostmi, které pomáhají překonávat překážky a řešit hádanky. Série Trine (vyjma třetího dílu) získávala velice pozitivní recenze díky velice pěkné grafice, hudebnímu doprovodu, hratelnosti a inovativnímu přístupu k žánru plošinovek.

Jak jsem nakousl v úvodu, kolekce prvních čtyřech dílů je nyní pro Switch k dispozici s velmi zajímavou slevou a pokud vás tenhle typ her baví, rozhodně by ve vaší sbírce neměl chybět. Garantuji vám, že vás všechny díly zabaví na velmi dlouhou dobu. Potěší i fakt, že všechny čtyři díly jsou pomocí titulků lokalizovány do češtiny. A naší mateřštině je i nejnovější pátý díl.