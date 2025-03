Nálož slev v Nintendo Store: český megahit Kingdom Come, Mario a Tomb Raider

Herní obchod Nintendo Store opět praská ve švech, což znamená nálož zajímavých slev na skvělé tituly, které byste si rozhodně neměli nechat ujít. U příležitosti Mario day lze za zvýhodněnou cenu pořídit tituly s tímto ikonickým instalatérem, avšak v nabídce je třeba také český RPG klenot Kingdom Come: Deliverance nebo remaster prvních tří dílů série Tomb Raider, jenž potěší nejen pamětníky.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro Nintendo Switch atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Nintendo Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v Nintendo Store ve vaší konzoli. Z důvodu politiky Nintenda neodkazujeme přímo na webové stránky obchodu, které bohužel nejsou v Česku k dispozici a titul je nutné podle jména vyhledat přímo v Nintendo Store. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Nintenda, případně jinému, pakliže není k dispozici dostatek hodnocení právě pro Switch. Ceny z důvodu větší přehlednosti zaokrouhlujeme na celé koruny.

Super Mario Bros. Wonder

Sleva: 33 % (původní cena 1499 Kč, nyní 999 Kč)

Žánr: plošinovka

Hodnocení Metacritic: 92/100

Platnost slevy: do 23. března 2025

Mario a jeho herní principy zkrátka nestárnou a neustále přináší skvělou porci zábavy. Přesvědčit se o tom můžete na vlastní kůži v titulu Super Mario Bros. Wonder, který sice nabízí to, co možná už dobře znáte, ale přesto se toho nemůžete nabažit. Prozkoumejte celou plejádu kreativních úrovní, jenž vás občas trochu potrápí, na druhou stranu radost z jejich zdolání bude o to sladší.