Nakupujte „bez DPH“. Huawei láká na 21% slevy

Oficiální český e-shop společnosti Huawei brzy nabídne 21% slevy na vybraná zařízení, příslušenství jako dárek k chytrým telefonům, tabletům nebo hodinkám, a za každých 5 000 Kč nákupu slevu ve výši 800 Kč.

V rámci této chystané akce „bez daně“ mají zákazníci možnost využít nejrůznějších zvýhodnění. Za každých 5 000 Kč nákupu nezlevněných produktů v rámci celého obchodu mají nárok na slevu 800 Kč a také 21% slevu na Mate 30 Pro, Mate Xs, Watch GT, Y6s, Y7 2019, P40 lite, P40 lite E, FreeBuds 3 a P30 lite 64GB.

Pro zájemce o nové zařízení s doplňky zdarma má pak Huawei například Mate Xs s koženým pouzdrem, MatePad Pro s klávesnicí a perem M-pencil, telefony řady P30 s různými pouzdry, nebo pásek k chytrým hodinkám Watch GT2. Kromě toho bude také každý den trvání akce od 10:00 výrazně zlevněn jeden produkt z portfolia Huawei.

Slevy a další výhody bude možné využít od 19. do 30. června na oficiálním e-shopu Huawei, a pokud se zákazníci 16. do 30. června přihlásí k odběru novinek společnosti Huawei, jako poděkování pro ně bude připraven kupon v hodnotě 150 Kč, který bude možné si vyzvednout od 19. června s platností do konce akce.