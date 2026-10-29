Náhrada za iPhone? Vývojář úspěšně portoval iOS na telefon Redmi

- Šikovnému čínskému vývojáři se podařilo portovat iOS na chytrý telefon od Redmi
- Systém sice lze spustit, avšak do plnohodnotné funkčnosti má ještě daleko
- Na portu hodlá dále pracovat a kód uvolní také jako open source
Patrně každý, kdo vlastnil chytrý telefon dříve, než to bylo „cool“, si jistě vzpomene také na živou modderskou komunitu, která se předháněla v tom, co dokáže. Ostatně i nás bavilo sledovat šikovné softwarové kouzelníky, kteří například na legendárním HTC HD2 dokázali spustit prakticky cokoli, od různých verzí Androidu, až po plnohodnotné desktopové Windows. Ty časy jsou ale už pryč a kutilové už se netěší takovému zájmu, jako v minulosti. To ale ovšem neznamená, že by přestali existovat a jejich umění bylo nenávratně ztraceno.
Operační systém iOS na smartphonu Redmi
Čínský vývojář Jiang Ling Xia Cao si vzal do parády chytrý telefon Redmi K90 Pro Max, který bohužel na našem trhu není k dispozici. Pyšnit se ale může například Snapdragonem 8 Elite Gen 5, audiosystémem Bose, 16 GB RAM, 1 TB interní paměti, 6,9″ OLED panelem s obnovovací frekvencí 120 Hz, odolností IP68, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, trojicí fotoaparátů s rozlišením 50 Mpx nebo baterií s kapacitou 7560 mAh a podporou 100W drátového a 50W bezdrátového nabíjení – jinými slovy, žádné ořezávátko. Operačním systémem je pochopitelně Android, což se ale čínskému vývojáři příliš nezdálo.
Proto se rozhodl na tento smartphone portovat operační systém iOS z konkurenčního iPhonu. Ačkoli by se mohlo zdát, že se jedná o sisyfovskou práci, úspěch se přeci jen dostavil a systém od Applu se mu skutečně podařilo na Redmi spustit. Nutno však podotknout, že se rozhodně nejedná o plnohodnotnou a kompletně funkční verzi systému – prozatím je k dispozici jen nezbytné minimum, přičemž vývojář plánuje funkce přidávat postupně. V dohledné době by měla přibýt kupříkladu Wi-Fi, možnost nastavit jas displeje a instalace aplikací skrze balíčky IPA. Plánuje se také zřízení soukromého serverového prostředí, které by umožnilo zpřístupnění pokročilejších funkcí na systémové úrovni.
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Co prozatím nefunguje je kupříkladu ovládání fotoaparátů, vypínací tlačítko, ovládání hlasitosti, připojení k telefonní síti či reproduktory – jinými slovy je současný stav spíš ukázkou toho, že „to jde“, než že by iOS 17 bylo na Redmi K90 Pro Max připravené k běžnému používání. Jiang Ling Xia Cao nicméně plánuje na tomto projektu pracovat i nadále a dokonce kód UniXNU v brzké době uvolní jako open source.