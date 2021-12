Nadstavba MIUI 13 hlásí dokončeno. Čeká se na vlajkovou loď

Pro výrobce chytrých telefonů s operačním systémem Android je nadstavba jednou z možností, jak se odlišit od konkurence. MIUI od čínského Xiaomi patří mezi ty nejpokročilejší a mezi uživateli nejoblíbenější nadstavby. Fanoušci značky netrpělivě očekávají příchod verze s číslem 13, která je podle známého vývojáře už za rohem.

Polský vývojář Kacper Skrzypek, který je známý pro své „šťourání“ uvnitř nadstavby MIUI, potvrdil příchod třinácté verze. MIUI 13, která je postavena na Androidu 12, je podle něj hotová a připravena k distribuci, nicméně údajně se jedná o verzi pro vlajkový model Xiaomi 12, který doposud nebyl představen.

Verze nadstavby je podle vývojáře určena pro čínský trh, nicméně Xiaomi bude mít bezesporu v rukávu také verzi pro globální trh. MIUI 13 pravděpodobně přijde společně s Xiaomi 12, který by se mělo podle spekulací objevit už 28. prosince.

Looks like #MIUI13 will come to the Stable channel (at least in China) at launch… Builds for the expected Xiaomi 12 series are ready. pic.twitter.com/H0pIZ3gfvZ

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) December 1, 2021