Nadílka pro fanoušky RPG: Epic Store rozdává zdarma pecky Pillars of Eternity a Tyranny

Pakliže se řadíte mezi skalní fanoušky žánru PRG, pak by vám neměla uniknout aktuální nabídka digitálního obchodu Epic Games Store, kde si až do 17. prosince můžete bezplatně aktivovat dvojici zdařilých izometrických her na hrdiny od studia Obsidian – Pillars of Eternity a Tyranny.

Pillars of Eternity

První jmenovaná hra nabízí pořádnou dávku nostalgie a nechává vzpomenout na klasiky žánru jako Baldur’s Gate či Planescape: Torment. Titul, který se na počítačích objevil už v roce 2015, si vysloužil skvělá hodnocení – na agregátoru OpenCritic se pyšní souhrnnou známkou 89/100. V Pillars of Eternity vás čeká skvěle napsaný scénář, propracované herní systémy i desítky hodin skvělé zábavy.

Pillars of Eternity: Complete Edition - Launch Trailer

Watch this video on YouTube

Mohlo by vás zajímat… Recenze Nuki Smart Lock 2.0: dokonce i odemykání dveří může být návykové

Tiranny

Promyšlenou hratelnost a izometrické zpracování nabízí také hra Tiranny. V porovnání s Pillars of Eternity se vžijete role záporné postavy ve světě, ve kterém dobro dávno prohrálo.

Oba titulu navíc obdržíte ve speciálních edicích, které kromě základních her obsahují také všechna vydaná DLC.

Tyranny - Launch Trailer

Watch this video on YouTube

Herní nadílka teprve začíná

Již v úvodu jsme zmínili, že nabídka platí až do 17. prosince. Ani poté však Epic Games s rozdáváním nekončí. Právě od 17. prosince se totiž hráči mohou těšit na pořádnou vánoční nadílku, která potrvá až do konce prosince. Herní obchod od Epicu bude v tomto časovém období rozdávat jednu hru zdarma každý den – celkem se tak ve vaší knihovničce muže do konce letošního roku objevit až patnáct nových titulů, za něž nezaplatíte ani korunu.

Aby toho nebylo málo, Epic Games Store ve stejném období uspořádá velký vánoční výprodej, během něhož nabídne vybrané tituly se slevou až 75 %.