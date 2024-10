Nabídka, která se neodmítá: SkyShowtime nabízí prémiový plán s doživotní 50% slevou

Streamovací služba SkyShowtime nabízí svůj prémiový plán s 50% slevou

Doba trvání této slevy je časově neomezená

Uplatit slevu mohou noví i stávající zákazníci až do 9. prosince

Streamovacích služeb je nejen na českém internetu poměrně hodně. Předplácet si všechny filmové a seriálové nabídky přitom není zrovna nejlevnější záležitost, obzvláště pokud využíváte rodinné tarify či preferujete sledování bez reklamních vsuvek. Mezi levnější služby patří SkyShowtime, avšak ta nedávno zavedla reklamní upoutávky na své pořady, které umí být pořádně otravné. V souvislosti s tím představila také nový prémiový plán, který vás reklamních upozornění zbaví, avšak připlatíte si za něj.

Prémiový plán SkyShowtime za polovinu

Nyní SkyShowtime vyšla divákům vstříc – novým a stávajícím předplatitelům prémiového plánu nabízí sympatickou slevu 50 procent, a to na časově neomezenou dobu. Časově omezená promoakce je určena novým i stávajícím zákazníkům, kteří si zaregistrují měsíční předplatné prémiového plánu přímo na webových stránkách společnosti SkyShowtime, přičemž k dispozici je nejen v Česku, ale také i na Slovensku. Prémiový plán nabízí streamování až na pěti zařízeních současně či možnost stažení až 100 titulů ke sledování offline a vybírat si z rostoucího katalogu titulů v rozlišení 4K.

„SkyShowtime je odhodlána nabízet kvalitní zábavu a divácké zážitky, které odpovídají rostoucím potřebám našich zákazníků, a to vše při zachování výjimečně příznivé ceny. Když jsme nabídku Poloviční ceny napořád představili poprvé vedle našeho plánu Standard, měla u zákazníků obrovský úspěch. Jsme nadšeni, že ji můžeme nyní nabídnout znovu – tentokrát s 50% slevou napořád na náš Prémiový plán. Díky této nabídce si může celá rodina užívat naši velkolepou zábavu se všemi dalšími výhodami Prémiového plánu za úžasně příznivou cenu po mnoho dalších let,“ uvedl Monty Sarhan, generální ředitel SkyShowtime.

Portfolio SkyShowtime zahrnuje nové, exkluzivní a původní tituly, které se objeví na obrazovkách v následujících měsících, jako například A Recipe for Murder, Fight Night: The Million Dollar Heist, Landman, druhá řada Lioness, Mamen Mayo, Śleboda, The Agency, The Day of the Jackal, The Fall Guy a pátá řada Yellowstone. Akce probíhá v období od 29. října do 9. prosince.