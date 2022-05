Na tohle číslo rozhodně nevolejte. Podvodníci zkouší nový trik přes WhatsApp

Na extrémně oblíbené sociální síti WhatsApp se začal šířit nový podvod. Internetoví šmejdi své oběti osloví s tím, aby zavolali na telefonní číslo začínající na „67“ nebo „405“. Jakmile to nic netušící uživatel provede, je okamžitě odhlášen a jeho profilu se zmocní podvodníci. Podfuk je velmi nebezpečný svou jednoduchostí. Jakmile se totiž zločinci dostanou k vašemu účtu, mohou prostřednictvím vašeho jména oslovovat další kontakty.

Před novou lstí internetových podvodníků varuje zakladatel kyberbezpečnostní společnosti CloudSEk, Rahul Sasi. Ten upozorňuje, že loupeží profilu na WhatsAppu horor teprve začíná. Šmejdi pak začnou oběti vydírat, aby jim zaplatily za navrácení přístupu k účtu na chatovací platformě. V takovém případě je ale většinou pozdě, protože podvod se již rozšířil na vaše spřátelené kontakty. Navíc, určitě není radno věřit kyberzločincům v tom, že vám po zaplacení přístup do WhatsAppu vrátí – proč by to dělali?

Pokud se vám kdokoliv ozve s tím, ať zavoláte na čísla začínající na „67“ či „405“, v žádném případě nereagujte. A to ani v případě, že vám to sdělí váš kamarád, rodinný příslušník nebo jiná blízká osoba. Pravděpodobně jde o podvodníky, kteří se za vašeho známého jen vydávají. Zároveň doporučujeme chránit svůj profil na WhatsAppu dvoufaktorovým ověřením, které si můžete aktivovat v Nastavení –> Účet –> Dvoufázové ověření.