Na tenhle Redmi Note 11 si nechte zajít chuť. Designová limitka je nedostatkovým zbožím

Řada Note 11 patří mezi nejpopulárnější smartphony od Redmi, dceřiné společnosti giganta Xiaomi. Není tedy divu, že se čínská firma snaží podpořit prodeje nejen výhodnými akcemi, ale také limitovanou edicí. Jednou z nich je speciální varianta modelu Redmi Note 11 Pro+, který si vzalo do parády designové studio YIBO Design.

Limitovaná edice Redmi Note 11 Pro+ se snaží zaujmout hned na dvou frontách. První je nasazení čipsetu MediaTek Dimensity 920, který byl představen teprve v srpnu letošního roku. V tomto případě se nicméně nejedná o zásadní změnu oproti klasické verzi telefonu, neboť ten je osazen stejným čipsetem.

Výraznější změnou je designová podoba v odstínech zelené, která se značně odlišuje od zástupu černých telefonů na trhu. YIBO Design využilo pro vytvoření neotřelého designu techniku holografické levitace, která se dosud u žádného jiného smartphonu neobjevila. Díky tomu vypadá logo Redmi nejen trojrozměrně, ale pozorovateli připadá, jako by se doslova vznášelo. Chybět nesmí ani podpis mluvčího značky Redmi Wanga Yibo.

Z ostatní výbavy nechybí 6,67“ AMOLED displej s rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí 120 Hz, 8 GB RAM, 256 GB vnitřní paměti, baterie s kapacitou 4500 mAh s podporou 120W nabíjení, čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku, Android 12 s nadstavbou MIUI 12.5 či trojice fotoaparátů na zadní straně, která se skládá ze 108Mpx hlavního snímače, 8Mpx širokoúhlého objektivu a 2Mpx teleobjektivu pro pořizování makro snímků.

Redmi Note 11 Pro+ YIBO Design u nás jen tak neseženete

Varianta s 8 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti stojí 2 699 jüanů (cca 9 200 Kč bez DPH), což je oproti standardní verzi s cenou 2 299 jüanů (cca 7 800 Kč bez DPH) poměrně malý rozdíl.

Pokud vás limitovaná edice Redmi Note 11 Pro+ YIBO Design zaujala, budete si muset nechat zajít chuť – ačkoli má smartphone jít do prodeje 11. listopadu, jeho dostupnost byla oznámena pouze pro čínský trh a nic nenasvědčuje tomu, že by jej Redmi chtělo dovážet také do Evropy.