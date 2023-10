Na těchto telefonech už za pár dní nespustíte WhatsApp. Není mezi ten váš?

WhatsApp už 24. října odstřihne od podpory další várku starých telefonů

Týkat se to bude mobilů se starším OS než Android 5.0

K ohroženým modelům patří třeba Huawei Ascend P1 nebo Galaxy S3 od Samsungu

Na říjen 2023 naplánovala společnost Meta další ze série opatření pro aplikaci WhatsApp. Aplikace musí v rámci zachování korektního fungování upustit od podpory několika starších verzí oblíbených operačních systémů. Tím pádem několika málo uživatelům již příští týden přestane WhatsApp fungovat.

Pozor, WhatsApp přestane fungovat

Dle oficiálních stránek WhatsApp funguje na tlačítkovém systému KaiOS 2.5.0 a novějším, na iOS 12 a novějším a také na Androidu 4.1 a novějším. Provozovatel aplikace však upozorňuje, že „od 24. října 2023 budou podporována pouze zařízení s operačním systémem Android verze 5.0 a novější“.

Co to znamená v praxi? Někteří uživatelé mohou teoreticky přijít o aplikaci WhatsApp, protože neaktualizovali svůj operační systém Android. V takových případech bohatě stačí přejít do Nastavení a aktualizaci vyžádat. Zároveň ale nutno zmínit, že pro některé uživatele je to konečná – jejich telefon už novější verzi Androidu neobdrží a tudíž bude potřeba upgrade.

Jakých telefonů se to týká?

Nemějte však přehnaný strach, jde spíše o minimum uživatelů, podle dat přímo WhatsAppu tento problém hrozí jednotkám milionů uživatelů. Abyste na svém telefonu neměli postarší verzi Androidu 5.0, znamená to, že musíte mít telefon vydaný kolem roku 2012 (tedy před 11 lety), který již neobdržel novou aktualizaci. Jde například o tyto přístroje:

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

LG Optimux 4X

LG Optimus F3

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 a S3 Mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia Neo L

HTC Desire 500

Pakliže jste pojali podezření, že se ukončení podpory týká vás, zamiřte do Nastavení –> Informace o telefonu / Systém a zkontrolujte svou verzi operačního systému. Pokud je vyšší než Android 5.0, WhatsApp můžete ještě dalších minimálně 6 měsíců používat.