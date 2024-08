Na Switch míří kolekce Castlevania Dominus, překvapí příjemným bonusem

Stará dobrá Castlevania se vrací v kolekci tří starých dobrých her

Nová kolekce starších kousků vyjde na Switch, PC, PlayStation i Xbox

Součástí kolekce je i famózní klasika Dawn of Sorrow

Během úterního Nintendo Direct se vytáhlo Konami, které své herní aktivity v posledních letech relativně utlumilo, jen aby se znovu přihlásilo o slovo. Došlo totiž na oznámení vydání Castlevania Dominus Collection, tedy velice šikovné kompilace klasických titulů, které jsou od včerejška k mání na Switchi.

Tři plus jedna

Kolekce obsahuje celkem tři oblíbené staré kousky, které jste mohli hrát na DSku. Tedy Castlevania: Dawn of Sorrow, Castlevania Portrait of Ruin a nakonec i Castlevania: Order of Ecclesia.

Pokud se v sérii Castlevania alespoň trochu vyznáte, víte, že zrovna Dawn of Sorrow je považována za jednu z nejlepších her celé série. A vzhledem ke své nadčasové hratelnosti jsou všechny tři hry použitelné bez větších problémů dodnes.

Celá kolekce Castlevania Dominus Collection tak dost podstatně rozšiřuje komplexní knihovnu všech her ze série na Switchi, neboť tam už jsou jak Anniversary Collection, tak Advance Collection. Pokud tak téhle sérii fandíte a Switch třeba ještě nemáte, měli byste ho zvážit – z populární hybridní konzole Nintenda se totiž stává perfektní konzole pro všechny příznivce Castlevanie.

Dawn i strašidelný zámek

Mezi obsaženými hrami pro DS vyniká Dawn of Sorrow jako jedna z nejuznávanějších her série, zatímco Order of Ecclesia je známý svou vzácností a náročnou hratelností. Portrait of Ruin, ačkoli je některými považován za slabší položku, nabízí jedinečné vazby na Castlevania Bloodlines. Mechaniky dotykové obrazovky DSka, zejména kreslení pečetí v Dawn of Sorrow, nakonec tvůrci přizpůsobili i pro Switch. Konami totiž prozradili, že vývojáři převedli všechny tyto prvky na jednodušší tlačítkové quick time eventy (QTE), což by mělo na nové platformě fungovat bez problémů.

Kromě her z DSka obsahuje kolekce Dominus i nově vylepšenou verzi starého dobrého Haunted Castle. Arkádový kousek, původně vydaný v roce 1988, se dočkal lepší grafiky a balancu obtížnosti, nicméně možnost hrát původní verzi zůstává i nadále. Kolekce je také vybavena funkcemi jako stavy ukládání a funkce přetáčení, čímž vychází vstříc jak novým hráčům, tak dlouholetým fanouškům série.

Nejen Switch

Na závěr se sluší dodat, že Castlevania Dominus Collection není exkluzivní pro Switch. Bude k dispozici i na dalších platformách, včetně PC, Xboxu a PlayStationu, nicméně právě Switch je vzhledem ke své mobilitě a dostupnosti starších kousků skvělou konzolí pro fanoušky série.

Ostatně menších, nezávislým, a právě i vyloženě starým hrám se na Switchi daří, jeho eShop jich je plný a díky mobilní nátuře konzole si je můžete brát s sebou kamkoliv se vám zamane.