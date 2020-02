Na MWC se chystá i Realme. Jaké telefony na svém první globální akci představí?

Na konci tohoto měsíce otevře své brány tradiční barcelonský veletrh MWC, který nepochybně přinese spoustu zajímavých přírůstků do světa smartphonů. Chybět na něm tradičně nebude ani naše redakce (Jiří Hrma, Richard Streit & Petr Uhlíř). Některé tiskové konference musíme kvůli koronaviru oželet, jiné zase oproti minulým letům přibudou. Jednou takovou bude premiéra nových smartphonů značky Realme.

If there were a realme global launch event, where it would be?

Shout out your answer here! pic.twitter.com/lo5Ngu5WX7

— realme Europe (@realmeeurope) February 5, 2020