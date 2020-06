Na mobilech se možná objeví populární hra Rocket League

Rocket League není třeba dlouze představovat. Kompetitivní titul, v němž máte za úkol pomocí aut dopravit míč do branky soupeřícího týmu, hrají denně tisíce hráčů a velmi oblíbený je také ve světě esportu. Dosud je však dostupný pouze na počítačích a konzolích, což by se ale mohlo v budoucnu změnit. Vyplývá to z uveřejněné pracovní nabídky, v niž vývojáři z týmu Psyonix hledají QA testery, jejichž náplní práce bude testování aplikací na konzolích a operačním systému iOS.

Hlouběji v inzerátu se nachází další zmínka o vývoji mobilních aplikací, vhodný kandidát by totiž měl mít alespoň roční zkušenost s testováním mobilních her.

Studio Psyonix v loňském roce odkoupil gigant Epic Games, který se v minulosti nechal slyšet, že by na mobilní platformy rád přinesl svůj obchod Epic Games Store. I z toho důvodu by nebylo překvapivé, kdyby se mobilní verze populárního Rocket League objevila exkluzivně právě v obchodě Epicu.