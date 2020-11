Na ARMovém MacBooku se povedlo rozběhnout Windows 10. V benchmarku rozdrtil Surface Pro X

Nedávno představené jablečné počítače s procesorem Apple M1 udivují recenzenty i první šťastné majitele svým výpočetním výkonem i výdrží. Existuje ale několik oblastí, ve kterých jsou na tom lépe starší Macy s procesory od Intelu; mezi ně se řadí například větší množství nativních aplikací nebo možnost spouštět systém Windows 10. Druhou položku se však již neoficiálně podařilo vyřešit.

Vývojář Alex Graf dokázal na novém MacBooku Pro rozjet Windows 10 pro ARMové procesory. Microsoft sice tuto verzi Windows nenabízí ke stažení, avšak existují způsoby, jak se k její kopii dostat „bokem“. Pro běh na novém MacBoku Graf využil upraveného virtualizačního a emulačního nástroje QEMU s otevřeným kódem, který je oblíbený především díky svému minimálnímu vlivu na výkon.

Who said Windows wouldn't run well on #AppleSilicon? It's pretty snappy here 😁. #QEMU patches for reference: https://t.co/qLQpZgBIqI pic.twitter.com/G1Usx4TcvL

— Alexander Graf (@_AlexGraf) November 26, 2020