Na Android zamíří další aplikace od Applu. Která to bude?

Zatímco Google nebo Microsoft uzpůsobují své všemožné aplikace pro konkurenční platformy jako na běžícím páse, těch od Applu je například v Obchodě Google Play jako šafránu – vesměs se jedná o prostředky, které mají nalákat zákazníky ostatních společností do jablečného ekosystému. To bude i případ Apple TV, která má podle informátora ShrimpApplePro dorazit na Android v brzké době.

Apple TV app is coming to Android, currently are still internal beta testing. Will soon be released.

Oh Apple Music app for Android is also getting updated too.

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) December 20, 2022