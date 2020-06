MyKronoz na český trh přináší vlastní řadu bezdrátových sluchátek

Švýcarská společnost MyKronoz, která je u nás dobře známá jakožto průkopník ve světě hybridních hodinek, přináší na český trh vlastní řadu stylových bezdrátových sluchátek. Nabízí tak zajímavou alternativu pro ty, kteří považují podobná bezdrátová sluchátka Apple AirPods za příliš drahá.

Na trhu je spousta bezdrátových sluchátek, mezi kterými je velmi obtížné se vyznat. Na jedné straně najdete špičková, ale velmi drahá sluchátka v podobě Samsung GalaxyBuds nebo Apple AirPods, která každoročně tlačí laťku toho, co je technologicky možné vždy o úroveň víš. Na straně druhé jsou jejich levné, ale téměř nepoužitelné napodobeniny.

MyKronoz představuje variantu v podobě ZeBuds Lite, která za rozumnou cenu dokáže zajistit vysoký uživatelský komfort i kvalitu přednesu, zatímco má jen velmi málo kompromisů.

Kvalitní sluchátka by měla především dobře hrát. Měla by dobře sedět v uších, aby tlumila hluk z okolí a měla by nabídnout atraktivní vzhled. To vše MyKronoz ZeBuds Lite splňuje. Skvěle se hodí se i na sport. Díky odolnosti IPX4 jim nevadí pot a dají se snadno udržovat v čistotě. Spárovat je lze pomocí Bluetooth 5.0 s Androidem i iOS.

Po spárování se sluchátka pak sama připojují po vyndání z nabíjecího pouzdra. Na jedno nabytí vydrží až 4 hodiny a v přenosném pouzdře se dají dobýt až čtyřikrát. Díky hlasovému i dotykovému ovládání je lze používat i místo handsfree.

V rámci promo akce budou MyKronoz ZeBuds Lite do 30.6. k dostání u vybraných partnerů s více jak 30% slevou.