MWC v podání Huawei: nové notebooky, all-in-one počítač, e-ink tablet a chytrý reproduktor

Společnost Huawei představila v předvečer zahájení veletrhu MWC nové produkty. Nedočkali jsme se sice žádného nového smartphonu, ovšem i bez toho měla čínská značka co ukázat.

Huawei MateBook X Pro 2022: ultrabook na cesty

Jednou z představených novinek je například nová generace MateBooku X Pro. Jedná se o vrcholový ultrabook, který nabízí slušný výkon zabalený do kompaktního těla s tloušťkou 15,5 mm a hmotností 1,38 kg. Počítač disponuje dotykovým 14,2“ displejem s rozlišením 3 120 × 2 080 pixelů, obnovovací frekvencí 90 Hz, maximálním jasem 500 nitů a plnou podporou gamutu DCI-P3. Okolo displeje se rozprostírají velmi tenké rámečky (tloušťka 6 mm), i přesto se však do nich vešla klasická webkamera s HD rozlišením. Huawei tak upouští od nelichotivého umisťování kamery do horní řady kláves, což je jenom dobře.

Huawei MateBook X Pro 2022 pohání procesory Intel Core 11. generace (Rocket Lake) s integrovaným grafickým čipem Intel Xe. O jejich chlazení se stará speciálně navržený systém obsahující tři přívody vzduchu, dva ventilátory, a dokonce i odpařovací komora. Díky tomu si mohl výrobce dovolit navýšit tepelný výkon procesoru (TDP) až na 30 wattů. V maximální výbavě může být počítač nakonfigurován až s 16 GB RAM a 1TB SSD.

Milovníky hudby potěší hned šest reproduktorů a přítomnost klasického portu na sluchátka. Ten doprovází čtveřici USB-C (USB 3.2) sloužících mimo jiné i k nabíjení notebooku přiloženou 90W GaN nabíječkou. Sympatické je, že tyto porty lze využít i k rychlému dobíjení smartphonů, a to výkonem až 50 wattů.

Huawei MateBook X Pro půjde do prodeje za cenu startující na vysokých 1 899 eurech (asi 47 tisíc korun).

Huawei MateBook E: počítač v těle tabletu

Další představenou novinkou je tablet MateBook E, který lze díky operačnímu systému Windows a přídavnému klávesnicovému krytu se stojánkem proměnit v plnohodnotný počítač. Tablet má v pase 7,9 mm a váží 709 gramů. Boky jsou hliníkové, záda a přední stranu pokrývá odolné sklo. Přední část vyplňuje dotykový 12,6“ OLED displej s rozlišením 2 560 × 1 600 pixelů, který lze ovládat nejen prsty, ale také přiloženým stylusem Huawei M-Pencil.

V tenkém rámečku okolo displeje se se nachází 8Mpx webkamera, hlavní fotoaparát na zádech pak má rozlišení 13 megapixelů. Tablet se pyšní čtveřicí reproduktorů a mikrofonů. Uvnitř tabletu tiká 11. generace procesorů Intel Core i3, i5 nebo i7 s integrovanou grafikou Intel Xe. V nabídce budou varianty s 8 nebo 16 GB RAM a 256 nebo 512GB pamětí. Slot na paměťovou kartu chybí, omezená bude i konektivita – na těle tabletu se nachází pouze sluchátkový port a jedno USB-C (Thunderbolt 4). Tablet se tak bude spoléhat výhradně na bezdrátovou konektivitu, kterou zastupuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.1. Akumulátor má kapacitu 42 Whr a dobíjí se přiloženým 65W adaptérem.

Huawei MateBook E bude k dispozici za následující ceny:

Varianta s Intel Core i3, 8 GB RAM a 128GB pamětí přijde na 649 eur (asi 16 tisíc korun s DPH)

Verze s Core i5, 8 GB RAM a 256GB pamětí bude stát 999 eur (asi 24 700 korun s DPH)

Varianta s Intel Core i5, 16 GB RAM a 512GB pamětí přijde na 1 199 eur (asi 29 700 korun s DPH)

Model s Intel Core i7, 16 GB RAM a 512GB úložištěm pořídíte za 1 399 eur (asi 34 600 korun s DPH)

K posledním dvěma variantám vám Huawei zdarma přibalí klávesnicový kryt.

Huawei MatePad Paper: tablet s e-ink displejem

Rozšířena byla i řada tabletů MatePad, byť nový model s přídomkem Paper se tak trochu vymyká. Namísto klasického LCD nebo OLED panelu totiž dostal 10,4“ e-ink displej, takže se bude víc hodit na čtení textu a na zaznamenávání ručně psaných poznámek. Huawei ale slibuje, že díky funkci Smart Refresh bude možné na tabletu i pouštět video nebo prohlížet web.

Displej podporuje 32 úrovní podsvícení a je pokrytý speciálním texturovaným povrchem, který má dodávat přirozenější pocit z pohybu stylusu. Podporována je druhá generace dotykového pera M-Pencil, které rozpozná až 4 096 úrovní tlaku a má latenci pouze 26 ms. Systém v tabletu je schopný převádět ručně psaný text do strojově čitelné podoby.

Na tabletu běží speciální verze HarmonyOS 2.0 s podporou obsahu z telefonů Huawei. Použitý čipset neznáme, tablet dostal do výbavy 4 GB RAM a úložiště s kapacitou 64 GB. Bezdrátovou konektivitu zastupuje Wi-Fi 6+, o zabezpečení se stará snímač otisků prstů v zapínacím tlačítku.

Největší silou MatePadu Paper bude bezesporu výdrž – Huawei slibuje až 4 týdny bez nabíječky, tablet přitom váží pouze 360 gramů. Nabízen bude v černé, zelené a modré barvě, jeho cena včetně krytu a stylusu činí 499 eur (asi 12 400 korun s DPH).

Huawei MateStation X: all-in-one počítač s Ryzenem

Další představenou novinkou se stal all-in-one počítač, který je největším počítačem v současné nabídce Huawei. Disponuje 28,2“ displejem s rozlišením 3 840 × 2 560 pixelů (poměr stran 3:2) a 98% pokrytím gamutu DCI-P3. Audiovizuální zážitek pak dotváří trojice reproduktorů, přičemž o ladění audia se postarala francouzská firma Devialet.

V kovovém těle Huawei MateStation X tiká procesor AMD Ryzen 5 5600H doplněný o 16 GB RAM, SSD úložiště poskytuje kapacitu 1 TB. Konektorová výbava je zastoupena dvojicí USB-C, dvojicí USB-A a jedním portem na sluchátka. Síťový port chybí, spolehnout se tak budete muset buď na redukci, nebo na Wi-Fi 6.

Počítač bude dodáván s bezdrátovou myší a klávesnicí, která je vybavená čtečkou otisků prstů. Cena počítače je stanovena na 2 199 eur (asi 54 400 korun s DPH).

Huawei Sound Joy: párty repráček s velkou výdrží

Mezi novinky od Huawei můžeme zařadit i chytrý Bluetooth reproduktor, u kterého rovněž ladila zvuk francouzská firma Devialet. Zvuk vychází hned ze čtyř samostatných reproduktorů, uvnitř se navíc nachází 8 800mAh baterie, která má vydržet na jedno nabití až 26 hodin. Repráček navíc splňuje odolnostní krytí IP67, takže by měl vydržet i hodně divoké party.

Huawei Sound Joy bude nabízen v zelené a černé barvě, jeho cena je stanovena na 149 eur (asi 3 700 korun s DPH).

Super Device: spolupráce mezi zařízeními

Kromě hardwarových novinek představila společnost Huawei i službu Smart Device, která se bude starat o spolupráci mezi jednotlivými zařízeními bez ohledu na to, na jaké platformě běží. Díky Smart Office bude možné přímo na počítačích spouštět aplikace ze smartphonů (až tři současně), přičemž přímo z aplikací bude možné do Windows obsah přetahovat.

Funkce Super Device zase zabezpečí rychlé párování notebooků Huawei s dalšími periferiemi, například budíky, reproduktory apod.